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Martes, 31 de marzo de 2026

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Sin tobillera electrónica, Agostina Páez, la abogada argentina detenida por racismo en Brasil se prepara para volver al país

La joven acusada por racismo firmará los documentos para regresar al país en las próximas horas.

Es oficial.  Agostina Páez, la abogada argentina detenida por racismo en Brasil se prepara para volver al país.

En las últimas horas, a la joven santiagueña de 29 años le retiraron la tobillera electrónica y se disponía a firmar una serie de documentos para regresar a la Argentina en las próximas horas.

Según pudo saber Crónica, además pagó una fianza de 18.500 dólares.

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