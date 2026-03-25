Tiroteo en una escuela de México: un adolescente mató a dos maestras con un fusil de asalto

Un adolescente de 15 años asesinó a dos maestras durante un ataque cometido con un fusil de asalto dentro de una escuela de Michoacán, en México.

El hecho ocurrió alrededor de las 7:30 del pasado martes en la Preparatoria Antón Makarenko, y el agresor fue identificado como Osmar N.

De acuerdo a los reportes locales sobre el tiroteo en la escuela, el joven armado con un fusil semiautomático tipo AR-15 abrió fuego en el área de recepción contra las profesoras María del Rosario Sagrero Chávez y Tatiana Madrigal Bedolla, de 36 y 37 años, quienes murieron en el lugar.

Según informó el fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, el atacante disparó primero por la espalda a una de las víctimas, impactándola en la cabeza. Luego atacó a la segunda, quien intentó resguardarse detrás de un mostrador, pero recibió al menos tres disparos. En total, el menor efectuó 14 detonaciones.

El joven fue detenido tras el tiroteo.

Los testigos relataron que antes del ataque el adolescente compró un cigarrillo en un comercio cercano y trasladó el arma oculta en un estuche de guitarra.

Señales previas al tiroteo en redes sociales

En las horas previas, el agresor había publicado en redes sociales videos en los que se lo veía vestido de negro, manipulando el arma frente a un espejo.

Las imágenes, acompañadas por música con apología del delito, incluían mensajes de contenido violento y referencias a discursos misóginos vinculados a la subcultura "incel".

Tras el atentado, alumnos y personal del establecimiento lograron reducirlo y lo retuvieron hasta la llegada de la policía. Las autoridades secuestraron el arma junto a un cargador con más de 40 cartuchos.

El adolescente fue trasladado a una unidad especializada en Morelia, donde permanece a disposición de la Justicia.