Conmoción: denuncian que un hombre disparó dentro de una escuela con los chicos en clase

Momentos de extrema tensión se vivieron en un colegio de la zona norte del conurbano bonaerense, en donde un grupo de vecinos denunció que personas atacaron a botellazos al establecimiento educativo y que uno de ellos disparó con un rifle de aire comprimido dentro del mismo.

Fuentes policiales informaron que el violento episodio ocurrió el martes a la tarde frente a la Escuela de Educación Primaria Nº40 "Hermanos Latinoamericano" y parte del ataque quedó registrado en un video.

Familiares de los chicos dijeron que un grupo de personas que se encontraba frente al establecimiento habría mantenido una pelea con algunos de ellos, y que luego ingresaron al patio del colegio.

Según el medio Pilar al Día, en un momento los agresores comenzaron a tirar piedras y botellas hacia el interior de la escuela, incluso cuando había alumnos en clase.

Disparos en el colegio

Los testigos aseguran que uno de los involucrados sacó un rifle de aire comprimido y disparó. En el video que posteriormente se difundió por redes sociales se alcanza a mostrar el impactante momento.

"Dos hombres comenzaron a disparar afuera del establecimiento e incluso hacia el patio de la escuela", contó un testigo al medio Pilar de Todos, y agregó: "En ese momento también tres chicas y un joven empezaron a tirar botellas dentro de la escuela, generando pánico entre los alumnos y docentes".

Atacantes conocidos

Además, la madre de una alumna señaló que los atacantes pertenecen a familias de la zona que ya tuvieron conflictos previos. El ataque generó indignación en la comunidad educativa. Aseguran que desde la institución no habrían informado oficialmente lo sucedido a los padres.

"Los vecinos y la comunidad educativa venimos denunciando desde hace años a una familia que constantemente genera peleas, agresiones y problemas tanto en la primaria como en el secundario", señaló un padre.

En ese sentido, remarcó: "No se toman medidas y la policía no actúa como corresponde. Pedimos urgentemente a las autoridades que pongan seguridad en la escuela y que se tomen medidas para proteger a los estudiantes y docentes".

