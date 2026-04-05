Tragedia en Luisiana: un conductor atropelló a una multitud durante un desfile y dejó al menos 15 heridos

Un vehículo embistió a una multitud este sábado durante un desfile en New Iberia y dejó un saldo de al menos 15 personas heridas, varias de ellas en estado grave.

El incidente se produjo en la intersección de las calles Savannakhet y Melancon Road, en el estado de Luisiana, donde la comunidad del sudeste asiático celebraba el Año Nuevo Lao. El conductor del automóvil fue aprehendido en el lugar por las fuerzas de seguridad locales.

Operativo de emergencia y traslado de víctimas

Tras el impacto, se desplegó un dispositivo sanitario de gran magnitud para asistir a los afectados que se encontraban en el recorrido del desfile.

Según los reportes oficiales, once personas fueron trasladadas en ambulancias y otras dos debieron ser derivadas en helicópteros hacia centros de salud en la ciudad de Lafayette debido a la complejidad de sus cuadros.

El operativo inicial contó con siete ambulancias y una aeronave, aunque se sumaron más unidades de refuerzo ante la posibilidad de que el número total de afectados supere las veinte personas.

Actualmente, al menos cuatro de los heridos permanecen en estado crítico bajo observación médica constante.

Situación legal del conductor e investigación

La Oficina del Sheriff del condado de Iberia confirmó la detención del sujeto que manejaba el vehículo, aunque todavía no se ha revelado su identidad de manera pública.

Las primeras pericias de los investigadores sugieren que el atropello masivo no habría sido una acción intencional, aunque todas las hipótesis permanecen abiertas.

De acuerdo con la información preliminar de las autoridades, el hecho "no parece haber sido un acto deliberado", pero se continúa analizando la mecánica del incidente para descartar fallas mecánicas o negligencias punibles.

El desfile, que es una de las festividades más importantes de la región, fue suspendido de inmediato tras el caos generado.

Repercusiones oficiales

El gobernador de Luisiana, Jeff Landry, utilizó sus plataformas digitales para enviar un mensaje de acompañamiento a los damnificados y destacar la labor de los rescatistas en el lugar de la tragedia.

"Estamos rezando por todos los afectados y agradecidos por la rápida respuesta de los equipos de emergencia", señaló el mandatario estatal.

Mientras tanto, la comunidad de New Iberia permanece conmocionada por el suceso, calificado como uno de los operativos médicos de mayor escala en la zona en los últimos tiempos.