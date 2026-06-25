Así tembló todo durante un partido de béisbol profesional en Venezuela

Venezuela padeció este miércoles una de las jornadas sísmicas más impactantes de su historia, debido a que dos terremotos de entre 7,2 y 7,5 de magnitud se registraron con menos de un minuto de diferencia, lo que provocó 164 muertos y más de 970 heridos, en medio de derrumbes de propiedades y cortes de energía eléctrica.

A su vez, un partido de la Liga Mayor de Béisbol Profesional (LMBP) que se disputaba en el Estadio Universitario de Caracas tuvo que ser suspendido por los temblores. El momento de pánico fue filmado y viralizado luego en redes sociales.

El cotejo entre Marineros de Carabobo y Senadores de Caracas recién comenzaba cuando el suelo empezó a sacudirse.

En el video se ve que, en pleno juego, los peloteros en el "home plate" interrumpen la acción con desconcierto, mientras que el receptor y el "umpire" abandonan sus respectivas posiciones.

Las cámaras de la transmisión captaron el violento bamboleo de la estructura del estadio y mostraron que la gente corría para buscar un espacio abierto, al tiempo que el relato del comentarista se cortó de manera abrupta.

Según datos oficiales, ambos movimientos se produjeron a escasa profundidad, 13 y 10 kilómetros respectivamente.

Eso explica que se hayan sentido con tanta intensidad, incluso dentro del estadio.

Hasta el momento, no se informó que los temblores en ese lugar hayan producido daños materiales ni víctimas en el recinto, que tiene capacidad para poco más de 25.000 asistentes.



