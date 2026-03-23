Un avión de la Fuerza Aérea de Colombia se accidentó al despegar con 125 personas: hay 49 heridos

Un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea de Colombia se accidentó este lunes al despegar con 125 personas a bordo. La aeronave, que transportaba tropas, cayó a pocos kilómetros del aeropuerto de Puerto Leguízamo.

El jefe de la Fuerza Aeroespacial, Carlos Silva Rueda, confirmó que 48 heridos ya fueron rescatados entre los restos. El avión se incendió tras el impacto y las tareas de búsqueda son desesperantes en la zona selvática de Putumayo.

"Esperamos que no tengamos muertos en este accidente horroroso", manifestó el presidente Gustavo Petro. El mandatario vinculó el siniestro a la falta de modernización de la flota militar por "trabas burocráticas".

Incendio y rescate en la frontera con Perú

El gobernador de Putumayo, John Gabriel Molina, detalló que la mayoría de los pasajeros eran militares. Equipos de rescate y guardias indígenas trabajan en el lugar para retirar a los soldados atrapados.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, evitó confirmar el número de fallecidos hasta que finalicen las pericias. "La aeronave sufrió un problema apenas despegó y se precipitó a tierra", explicó el mando militar.

La Defensoría del Pueblo de Colombia emitió un comunicado de alerta para garantizar la atención de los sobrevivientes. Los heridos de mayor gravedad están siendo trasladados al hospital local de Leguízamo y centros de alta complejidad.