CRIMENES

Un fallo en las coordenadas causó el bombardeo de EE. UU. a una escuela en Irán

Según el New York Times, el Pentágono utilizó información cartográfica obsoleta que confundió el centro educativo con una base militar vecina. El ataque del 28 de febrero provocó la muerte de más de 150 personas mientras la Casa Blanca defiende las declaraciones del presidente.

Una equivocación en la geolocalización de los objetivos militares derivó en una catástrofe humanitaria. Todos los detalles del Conflicto en Medio Oriente.

Este miércoles, según informó el diario The New York Times, se reveló que el misil Tomahawk que impactó contra una escuela primaria en el sur de Irán fue disparado por las fuerzas estadounidenses, quienes operaban con datos desactualizados. 

Aunque las pesquisas continúan, las primeras verificaciones confirman que el proyectil se desvió de su blanco original: una instalación castrense colindante que anteriormente incluía el predio escolar.

La ofensiva sobre la localidad de Minab dejó un saldo de más de 150 víctimas fatales. A pesar de las evidencias, el presidente Donald Trump intentó desligar a sus tropas de lo sucedido, señalando inicialmente a las fuerzas iraníes por una supuesta falta de puntería con su armamento.

Polémica por el uso de Tomahawks

La situación se tensó el lunes tras la difusión de un video que comprueba el impacto del misil de crucero estadounidense en una sede de la Guardia Revolucionaria cercana al colegio. 

Ante las pruebas, el mandatario insistió en la posible autoría de Teherán, sugiriendo de forma errónea que dicho país posee tecnología Tomahawk, un equipo que Washington suministra exclusivamente a socios de máxima confianza.

Sobre el curso de las indagaciones, el presidente manifestó que acatará los resultados finales del reporte oficial estadounidense.

La postura de la Casa Blanca

La secretaria de prensa, Karoline Leavitt, evitó aclarar por qué el jefe de Estado difundió información falsa respecto al arsenal iraní. En su lugar, justificó la libertad del mandatario para expresarse.

"El presidente tiene derecho a compartir sus opiniones con el público estadounidense", sostuvo Leavitt, quien además subrayó que Trump "ha dicho que aceptará la conclusión de esa investigación".

El incidente permanece bajo análisis oficial para determinar las responsabilidades definitivas en el uso de la cartografía militar que provocó el letal error.

