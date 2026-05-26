Una furgoneta chocó contra un elefante en Uganda: 3 muertos y 4 heridos graves

Un trágico accidente ocurrido en el norte de Uganda dejó al menos 3 personas fallecidas y otras 4 con heridas de gravedad, luego de que el vehículo en el cual se trasladaban impactara contra un elefante que cruzaba una ruta dentro de un parque nacional.

El episodio se registró el domingo por la noche en el Parque Nacional Cataratas Murchison, sobre la carretera que conecta Arua con Kampala. Según informó Michael Kananura, vocero de la Policía de Tránsito, la camioneta pertenecía a la Autoridad Tributaria de Uganda y trasladaba a siete funcionarios que regresaban de una misión oficial en la ciudad de Arua.

De acuerdo con el comunicado difundido por las autoridades, el conductor no logró evitar al animal que atravesaba la calzada y terminó embistiéndolo. Tras el impacto, perdió el control del vehículo, lo que provocó el violento siniestro.

Luego del choque, efectivos policiales acudieron rápidamente al lugar y asistieron a las víctimas. La agencia Xinhua indicó que los heridos fueron llevados inicialmente al Hospital de Kiryandongo y posteriormente derivados a Kampala para continuar con tratamientos médicos especializados debido a la gravedad de las lesiones.

Hasta el momento, las autoridades no brindaron detalles sobre el estado del elefante involucrado en el accidente. En paralelo, la Autoridad de Vida Silvestre de Uganda reiteró el pedido a los automovilistas para que extremen las precauciones al circular por zonas donde suelen desplazarse animales salvajes.