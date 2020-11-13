Menú
CONFLICTO EN LA RIBERA

Pol Fernández no concentrará y tiene las horas contadas en Boca

Depo

Su futuro está definido. De eso no hay dudas. Está todo muy claro. Finalmente Guillermo Fernández no renovará su contrato con Boca, que terminaba en diciembre, y no jugará más en el club de la Ribera. 

 

 

Pol se entrenó hoy aparte de sus compañeros y no será convocado ni contra Talleres ni para los próximos partidos que afrontará el Xeneize. Igualmente, continuará entrenándose todos los días en el predio.

 

 

 

"El jugador comunicó que no quería continuar en la institución", informó el club a través de un comunicado oficial el miércoles. Ahora, Pol Fernández analiza dar su versión de las negociaciones con la CD del Xeneize.

 

A su vez, desde su entorno empiezan a resolver su futuro para el 2021: se marcharía a La Liga de España. El Elche de Jorge Almirón y el Celta de Vigo de Eduardo Coudet son las principales opciones para que continúe su carrera. En caso de sumarse al equipo de Vigo, el mediocampista se reencontraría con el Chacho, a quien ya conoce de su paso por Racing: juntos fueron campeones de la Superliga 2018/19 con La Academia.

