Compró cuatro boletos de lotería para "probar suerte" y ganó en todos: sorprendió a todos al contar qué hará con el premio
La mujer adquirió sus boletos de manera casual mientras hacía compras, y aunque los primeros le dieron pequeñas ganancias, el cuarto le trajo la gran sorpresa con un premio multimillonario.
La suerte es tan "loca" que aparece cuando menos se la espera, y así fue para una mujer que, después comprar cuatro boletos de lotería con el objetivo de "probar suerte", terminó ganando en todos y se aseguró un premio enorme que ya tienen un destino definido.
Esta afortunada jugadora adquirió los tickets de manera casi casual mientras hacía sus compras en el supermercado, y aunque los tres primeros no le dieron resultado, al raspar el cuarto se llevó la alegría más grande en años.
El hecho ocurrió en Carolina del Sur, donde, según informó la Lotería de Educación del estado, la mujer compró cuatro boletos raspaditos de cinco dólares en la tienda Stop-A-Minit, situada en West Main Street, en la ciudad de Liberty.
Al mirar sus boletos, se dio cuenta de que los cuatro resultaban ganadores: los dos primeros le otorgaron 20 dólares en total, el tercero sumó 5 más, y el cuarto, correspondiente al juego Neon Jackpot, se llevó el premio mayor de 200.000 dólares.
En pesos argentinos, esa cifra equivale a aproximadamente $283.000.000 antes de impuestos, según la cotización oficial vigente, un monto que sin dudas podría cambiar la vida de cualquier persona.
La increíble reacción de la mujer que ganó en la lotería y cómo planea usar su premio
En diálogo con los voceros de la lotería, la ganadora confesó que todavía no "cae": "Cuando lo asimile, podré decirte cómo se siente. Aún no logro entenderlo", afirmó después de conocer los resultados.
Según relató, tiene pensado destinar el dinero para la compra de una nueva vivienda.
El caso sorprendió por la baja probabilidad de que todos los boletos comprados resultaran premiados, especialmente considerando que uno de ellos contenía el premio mayor.
Aunque no es raro que algunos boletos resulten ganadores, acertar en todos los intentos es algo poco habitual dentro de los juegos de azar, lo que explica por qué esta historia llamó tanto la atención entre jugadores y no jugadores por igual.