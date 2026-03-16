El "gordo" del Loto Plus sigue vacante: ¿Cuánto se pone en juego y cuándo es el próximo sorteo?

Millones de apostadores quedaron a la expectativa de un golpe de suerte que les permita llevarse un premio millonario en la Quiniela, luego del último sorteo del Loto Plus en el que los principales premios quedaron vacantes..

Los apostadores que registran sus jugadas para este juego, dependiente de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires, afrontarán un sorteo histórico en todas sus modalidades de juego.

Según informaron las autoridades competentes, el próximo miércoles 18 de marzo se pondrá en juego un pozo estimado de $29.205.000.000, cifra que marca un récord histórico para esta modalidad.

El Loto Plus es un juego poceado que cuenta con dos sorteos semanales, los cuales se realizan los miércoles y los domingos por la noche y mantienen en vilo a los jugadores.

Cómo se juega al Loto Plus

Aquellos que se tienten con el pozo acumulado y deseen probar suerte en el siguente sorteo del Loto Plus deberán seleccionar 6 números del 00 al 45 para conformar la jugada y participar de todas las modalidades. Además, tendrán que elegir un número del 0 al 9 que, si sale, puede multiplicar los premios.

Entre las modalidades, los que jueguen en Tradicional y Match podrán ganar con cuatro a seis aciertos, en la modalidad Desquite solo hay ganadores con todos los aciertos y en el Sale o Sale hay ganadores con la mayor cantidad de aciertos.

El Loto Plus sorteará este miércoles 18 de marzo.

A diferencia de otro de los juegos más elegidos en el mundo "timbero" como el Quini 6, en el Loto Plus hay un único valor de boleta (que es de $3000) para participar; mientras que en el otro, cada apostador suma los juegos en los que quiere probar suerte.

¿Cuáles fueron los números sorteados?

Tradicional: 12, 28, 33, 37, 38, 44

Match: 00, 01, 09, 20, 24, 40

Desquite: 02, 07, 10, 26, 36, 42

Sale o Sale: 14, 19, 25, 30, 36, 41

Número Plus: 8