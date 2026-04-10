Ganó más de $900 millones en el Telekino y no lo reclamó: los números de la suerte

Los grandes premios siempre generan impacto, pero cuando alcanzan cifras récord, el interés se multiplica y la expectativa crece en todo el país.

Esto es lo que sucedió en el último sorteo del Telekino, donde una jugada perfecta dio lugar a una historia que todavía mantiene en suspenso a toda una ciudad y adjudicó más de 900 millones de pesos.

Un premio millonario generó impacto y mantiene en vilo a toda una comunidad.

Golpe millonario en el Telekino: se sorteó un premio récord y nadie lo reclamó

Un premio extraordinario sacudió a San Salvador de Jujuy y puso a la provincia en el centro de la escena. En el sorteo número 2422 del Telekino, realizado el domingo 5 de abril, un solo apostador logró acertar todos los números.

En ese contexto, un apostador cuya identidad aún no fue confirmada se quedó con un pozo acumulado de $917.083.225, marcando un hito para el popular juego en la región.

El sorteo dejó múltiples ganadores y un premio histórico que aún no fue reclamado.

Según informó el ente encargado del sorteo, la boleta ganadora está identificada con el número 283310 y fue vendida en una agencia ubicada en pleno centro de la capital jujeña.

El responsable del local, Manuel Flores, contó que la venta se produjo en un momento particular: quedaban apenas cuatro tickets disponibles. Uno de ellos terminó convirtiéndose en el boleto ganador.

El comerciante también expresó su entusiasmo por haber sido parte de un hecho de semejante magnitud, destacando que hacía años no se registraba un premio de estas características en la provincia.

El cartón ganador despertó ilusión y expectativa tras un resultado que sorprendió a todos.

La combinación que definió el resultado incluyó los números 01, 02, 03, 05, 06, 07, 09, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19 y 25. Aunque hubo un único ganador del premio mayor, varios jugadores estuvieron cerca: entre ellos, vecinos que habían adquirido cartones con terminaciones similares.

El sorteo también repartió otras ganancias. Un total de 19 apostadores con 14 aciertos obtuvo $547.114 cada uno. En el caso del Rekino, el pozo principal no tuvo ganadores, aunque también hubo premiados con aciertos parciales.

En términos económicos, el monto anunciado no es el que finalmente recibe el ganador. En Argentina, este tipo de premios está alcanzado por cargas impositivas que pueden rondar el 31%, por lo que la cifra neta a cobrar se reduce de manera considerable.

El reglamento establece un plazo límite para cobrar el dinero: el ganador tiene tiempo hasta el 21 de abril para presentarse. En caso contrario, perderá el derecho a percibir el premio, lo que suma tensión a una historia que ya genera repercusión.

Mientras tanto, el local donde se realizó la venta se convirtió en punto de interés para curiosos y jugadores. La incógnita persiste: quién es el ganador y cuándo aparecerá para reclamar uno de los premios más importantes de los últimos tiempos.