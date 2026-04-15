Ganó una fortuna en la lotería y el destino que eligió para el premio conmovió a todos: "Hijos"

La suerte golpeó la puerta de un hombre que ganó una fortuna en la lotería, pero lo que realmente sorprendió no fue el monto del premio, sino el destino que decidió darle. Lejos de lujos o gastos personales, optó por un camino que conmovió a todos.

La victoria se registró a comienzos de abril, cuando acertó un pozo millonario en juego. El ganador se acercó a la agencia para cobrarlo y, tras completar los trámites correspondientes, reveló que la plata ya tiene un destino definido.

El afortunado se llama Robert Peatie, es oriundo de Edgartown, y obtuvo un premio de un millón de dólares en el juego de raspadita "$10,000,000 Lucky Bucks", ofrecido por la Lotería Estatal de Massachusetts.

A pesar del monto millonario, el hombre terminó cobrando una cifra menor al optar por el pago único en lugar de recibirlo en cuotas. De esta manera, percibió 650.000 dólares en mano, lo que equivale a unos $900.250.000, según la cotización oficial vigente.

El tierno gesto del ganador de la lotería: ¿En qué usará el premio?





De acuerdo a la información oficial, el hombre compró el boleto ganador en Woodland Variety & Grill, un comercio ubicado en la zona de Vineyard Haven, dentro de Martha's Vineyard.

"Planea ayudar a sus hijos con el premio", revelaron autoridades de la Lotería Estatal de Massachusetts con las que Peatie habló. Aunque no dio detalles sobre sus edades, se estima que el objetivo es acompañarlos con gastos vinculados a estudios o al hogar.

Robert Peatie, el hombre que ganó la Lotería (Imagen: Lotería de Massachusetts).

La decisión generó una reacción positiva, sobre todo por su contraste con otras historias de ganadores que optaron por un estilo de vida centrado en lujos y terminaron atravesando dificultades con el paso del tiempo.

Por su parte, el local que vendió el ticket ganador recibirá un incentivo económico de 10.000 dólares, una comisión que forma parte del sistema de premios que reconoce a los puntos de venta.

Cabe recordar que $10,000,000 Lucky Bucks es un juego de lotería instantánea operado por la Lotería Estatal de Massachusetts en Estados Unidos, cuyo boleto tiene un valor aproximado de 20 dólares.