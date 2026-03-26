Ganó unos pocos pesos en la Quiniela, volvió a apostar y se llevó una sorpresa inesperada: "Loco..."

Un hombre vivió un momento inolvidable en la Quiniela: con los pocos pesos que había ganado en un primer boleto decidió probar suerte nuevamente y, como si el destino lo hubiese planeado, se llevó una sorpresa increíble que lo dejó sin palabras.

El protagonista de esta historia es un vecino de Kent, Michigan, en Estados Unidos. Apenas cobró los pocos pesos de su primer boleto, se dejó tentar y compró otro al instante, el cual, sin imaginarlo, se encaminaba a un desenlace sorprendente.

El hombre decidió raspar el boleto recién comprado ahí mismo, dentro del local, sin esperar a llegar a su casa ni buscar privacidad, lo que le permitió que el vendedor viviera todo el momento con él.

Al descubrir el resultado, la emoción fue tan intensa que no pudo contenerse: "¡Cuando vi que había ganado un millón de dólares, empecé a gritar!", relató el afortunado a los funcionarios de la lotería.

Con su primer boleto, el hombre había conseguido un premio de unos 20 dólares, equivalentes a aproximadamente $27.800 según la cotización oficial. Con la mitad de esa suma compró un nuevo boleto y terminó ganando un millón de dólares, que representan alrededor de $1.390.000.000 antes de aplicar los impuestos correspondientes.

¿Qué va a hacer el ganador de la Quiniela con su enorme premio?





Después de confirmar su gran premio, el hombre de 31 años decidió optar por un pago único de 693.000 dólares (963.270.000 pesos), en lugar de recibir la suma en cuotas.

El instante en que descubrió que había ganado fue inolvidable: comenzó a celebrar a los gritos sin preocuparse por el lugar. "Menos mal que no había nadie más en la tienda, porque habrían pensado que me estaba volviendo loco", contó el hombre, que prefirió mantener el anonimato.

El hombre ganó un pequeño premio en la Quiniela, con esa plata volvió a jugar y se llevó una cifra millonaria (Imagen ilustrativa).

El boleto ganador pertenecía a la serie Electric 100s, una de las opciones instantáneas de la Lotería de Michigan. Fue comprado en una estación de servicio Wesco del condado de Kent, un lugar recurrente para quienes buscan tentar a la suerte o simplemente cargar combustible.

Su primer objetivo es comprarse un auto nuevo, algo que ahora podrá cumplir sin complicaciones gracias al premio, y el resto del dinero planea guardarlo para asegurarse una mayor estabilidad financiera en el futuro.

Al hablar de lo que significó ganar, el afortunado fue contundente: el premio le da la libertad de hacer lo que quiera, algo que muy pocos pueden experimentar.