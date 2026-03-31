Loto Plus: el pozo acumulado superó los $31 millones y crece la expectativa, ¿cuándo se sortea?
Es el juego con el monto acumulado más alto del país y tendrá su próximo sorteo el miércoles. Conocé todos los detalles de esta nueva jornada de apuesta.
Muchos sueñan con acertar los números y quedarse con un premio millonario, aunque solo unos pocos logran alcanzar ese objetivo tan anhelado.
En este contexto, el Loto Plus vuelve a generar expectativa en todo el país con un pozo acumulado que alcanza cifras históricas y reaviva la esperanza.
Más de $ 31 millones en juego: el Loto va por un nuevo ganador
El próximo sorteo, correspondiente a la jugada 3870, se realizará el miércoles 1 de abril de 2026 en la sede de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y podrá seguirse en vivo y en directo, lo que permite a los jugadores conocer los resultados al instante.
Para esta edición, el monto total en juego asciende a $31.466.000.000, consolidándose como uno de los premios más altos del momento, ya que se genera a partir de la acumulación de sorteos sin ganadores.
Con sorteos dos veces por semana, los miércoles y sábados, el juego mantiene un alto nivel de participación y expectativa entre quienes buscan cambiar su suerte con una apuesta.
Resultados del último sorteo
En el sorteo realizado el sábado 29 de marzo, no se registraron ganadores en las principales modalidades, lo que permitió que el pozo continúe creciendo.
- Número Plus: 3
- Tradicional: 02 - 06 - 07 - 32 - 39 - 44 (Vacante)
- Match: 01 - 08 - 20 - 24 - 29 - 39 (Vacante)
- Desquite: 01 - 05 - 15 - 26 - 35 - 43 (Vacante)
- Sale o Sale: 17 - 22 - 25 - 29 - 33 - 41 (4 ganadores con 5 aciertos)
La ausencia de ganadores en las modalidades principales explica el fuerte crecimiento del monto acumulado para el próximo sorteo.
Cómo se juega al Loto Plus
Para participar, los apostadores deben elegir seis números del 0 al 45. Con una sola jugada, se accede automáticamente a todas las modalidades del juego: Tradicional, Match, Desquite y Sale o Sale.
Además, el sistema asigna un número adicional denominado "Número Plus", que puede multiplicar el premio en caso de acertar la combinación principal.