Loto Plus: el pozo acumulado superó los $31 millones y crece la expectativa, ¿cuándo se sortea?

Muchos sueñan con acertar los números y quedarse con un premio millonario, aunque solo unos pocos logran alcanzar ese objetivo tan anhelado.

En este contexto, el Loto Plus vuelve a generar expectativa en todo el país con un pozo acumulado que alcanza cifras históricas y reaviva la esperanza.

La expectativa crece a medida que el pozo aumenta y se acerca el próximo sorteo.

Más de $ 31 millones en juego: el Loto va por un nuevo ganador

El próximo sorteo, correspondiente a la jugada 3870, se realizará el miércoles 1 de abril de 2026 en la sede de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y podrá seguirse en vivo y en directo, lo que permite a los jugadores conocer los resultados al instante.

Para esta edición, el monto total en juego asciende a $31.466.000.000, consolidándose como uno de los premios más altos del momento, ya que se genera a partir de la acumulación de sorteos sin ganadores.

Con sorteos dos veces por semana, los miércoles y sábados, el juego mantiene un alto nivel de participación y expectativa entre quienes buscan cambiar su suerte con una apuesta.

Se trata del juego con el mayor monto acumulado del país, con sorteos programados los miércoles y sábados.

Resultados del último sorteo

En el sorteo realizado el sábado 29 de marzo, no se registraron ganadores en las principales modalidades, lo que permitió que el pozo continúe creciendo.

Número Plus: 3

3 Tradicional: 02 - 06 - 07 - 32 - 39 - 44 (Vacante)

02 - 06 - 07 - 32 - 39 - 44 (Vacante) Match: 01 - 08 - 20 - 24 - 29 - 39 (Vacante)

01 - 08 - 20 - 24 - 29 - 39 (Vacante) Desquite: 01 - 05 - 15 - 26 - 35 - 43 (Vacante)

01 - 05 - 15 - 26 - 35 - 43 (Vacante) Sale o Sale: 17 - 22 - 25 - 29 - 33 - 41 (4 ganadores con 5 aciertos)





La ausencia de ganadores en las modalidades principales explica el fuerte crecimiento del monto acumulado para el próximo sorteo.

Con el mayor monto acumulado del país, el próximo sorteo será este miércoles..

Cómo se juega al Loto Plus

Para participar, los apostadores deben elegir seis números del 0 al 45. Con una sola jugada, se accede automáticamente a todas las modalidades del juego: Tradicional, Match, Desquite y Sale o Sale.

Además, el sistema asigna un número adicional denominado "Número Plus", que puede multiplicar el premio en caso de acertar la combinación principal.