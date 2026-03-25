Quini 6 sortea más de $5.800 millones: ¿Hasta qué hora se puede jugar?

Esta jornada es de gran expectativa, porque el Quini 6 volvió a quedar vacante en sus modalidades más importantes el fin de semana y provocó que el pozo acumulado para la próxima edición alcance la cifra astronómica de $5.850.000.000. Cabe destacar que el domingo hubo 11 apostadores que se repartieron un pozo millonario del "Siempre Sale".

Como bien se informó, la Lotería de Santa Fe detalló que el sorteo del Quini 6 del último domingo no registró boletas que lograran los seis aciertos en el Tradicional, La Segunda ni en la Revancha. Esa situación genera que se incremente el interés de los apostadores de todo el país para convertirse en nuevos ganadores del famoso juego poceado.

A continuación, vamos a detallar los resultados de la última edición y el desglose de los premios que estarán en juego en el sorteo del miércoles 25 de marzo.

Los números que surgieron del bolillero de la Lotería de Santa Fe en la última edición fueron:

Tradicional Primer Sorteo: 03 - 18 - 22 - 26 - 34 - 44

03 - 18 - 22 - 26 - 34 - 44 La Segunda: 01 - 14 - 17 - 20 - 28 - 36

01 - 14 - 17 - 20 - 28 - 36 Revancha: 05 - 12 - 33 - 36 - 41 - 43

05 - 12 - 33 - 36 - 41 - 43 Siempre Sale: 12 - 24 - 25 - 28 - 40 - 44

Todos los resultados del Quini 6 del domingo 22 de marzo de 2026.

A pesar de la vacancia en los pozos mayores, la modalidad Siempre Sale volvió a cumplir su promesa de entregar premios. En esta ocasión, 11 afortunados ganadores con cinco aciertos se repartieron un pozo de $384.630.849, llevándose cada uno una suma superior a los $34 millones.

El pozo multimillonario del Quini 6

En tanto, el monto acumulado para la edición del Quini 6 de este miércoles alcanzó la cifra astronómica de $5.850.000.000 y se estiman los siguientes pozos individuales:

Tradicional: $1.025.000.000

$1.025.000.000 La Segunda: $1.025.000.000

$1.025.000.000 Revancha: $3.355.000.000

$3.355.000.000 Siempre Sale: $290.000.000

$290.000.000 Extra: $155.000.000

¿A qué hora es el próximo sorteo del Quini 6 y cómo participar?

Bajo el lema de que el Quini "lo cambia todo", los interesados tienen tiempo hasta dos horas antes del sorteo para realizar sus apuestas en las agencias de lotería habilitadas en todo el territorio nacional.

La nueva cita con la suerte será este miércoles 25 de marzo a las 21:15 en la sala de sorteos de la Lotería de Santa Fe. El valor de la apuesta completa, que incluye todas las modalidades mencionadas, es de $3.000.

Para jugar al Quini, el apostador debe elegir 6 números sobre un total de 46 (del 00 al 45). El agenciero los carga en el sistema de su capturadora de apuestas y entrega un ticket.



