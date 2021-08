Desde el primer minuto de hoy comenzaron los spots publicitarios por emisoras de televisión abierta y por cable, señales nacionales, radios AM y FM habilitadas por el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), para las PASO del próximo 12 de septiembre.

Arranca así otra campaña para cargos a nivel nacional, la vigésima desde el regreso a la democracia, allá por 1983. La semana previa a este inicio formal quedó signada por la polémica instalada a partir de las denuncias de sectores opositores sobre las visitas de numerosas personas a la quinta de Olivos durante el tiempo en que rigió la llamada cuarentena por la pandemia de Covid-19. A esta discusión en medios y redes sociales le siguió inmediatamente otra, por las declaraciones misóginas de diputados nacionales en contra de mujeres que se contaron entre quienes han entrado a la residencia presidencial en el período referido.

.

Está por verse ahora si, pasados los días de esta discusión, los temas de campaña se vuelcan más hacia la situación social y económica del país, el panorama de la lucha contra la pandemia y el plan de vacunación, y las propuestas concretas respecto de cómo mejorar las cosas.

Por lo pronto, y como suele ocurrir en las semanas previas a la elecciones, se prevé escasa o nula actividad en el Congreso Nacional. En todos los bloques parlamentarios de ambas cámaras hay hombres y mujeres que terminan su mandato en diciembre y van por la reelección. También hay diputados que van para senadores y viceversa. Y los que no son candidatos seguramente apoyarán en actos y en los medios a sus pares. Además están las primarias para bancas provinciales y municipales en muchos distritos. Es decir que mucho tiempo para la tarea de legislar no quedará. Paciencia, ciudadanía. Otra no queda.

Por J.C.