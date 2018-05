Considero que tanto Diego Maradona ayer, como hoy Lionel Messi, fueron los mejores del mundo en su época. Analizaremos los aspectos de mayor relevancia de su trayectoria.



Después de la frustración de no participar en el Mundial de 1978, llegó su redención en el Mundial Sub 19 en Tokio, donde levantaron la Copa de Campeones Mundiales. En Boca, en el primer Superclásico se metió a La Doce en el bolsillo. La hinchada boquense enloquecía con sus mágicas gambetas. Superaron a River 3 a 0 y Diego hizo estremecer al estadio cuando concretó el tercero, después de hacer revolcar al brillante arquero Ubaldo Fillol. Posteriormente, en la Bombonera, logró el campeonato que sería su único título en el fútbol argentino: el Metropolitano de 1981.



Su paso por el Barcelona de España, en la cifra récord de diez millones de dólares, y también llegaría la convocatoria para participar en el Mundial de 1982. El astro argentino convirtió sus dos primeros goles mundialistas frente a Hungría. La actuación argentina resultó decepcionante y provocó una enorme desazón en el país.



Es interesante recordar el equipo de estrellas citados por el Flaco Menotti: Arqueros: Héctor Baley, Ubaldo Fillol y Nery Pumpido. Defensores: Luis Galván, Jorge Olguín, Daniel Passarella, Alberto Tarantini, Enzo Trossero y José Van Tuyne. Mediocampistas: Osvaldo Ardiles, Juan Barbas, Gabriel Calderón, Américo Gallego, Diego Maradona, Patricio Hernández, Julio Olarticoechea y José Valencia. Delanteros: Daniel Bertoni, Ramón Díaz, Mario Alberto Kempes, Santiago Santamaría y Jorge Valdano.



Todos los jugadores atravesando el mejor momento de su carrera, sin duda, es un llamado importante de atención para el técnico de la Selección Argentina, Jorge Sampaoli que las grandes individualidades no garantizan resultados.



Con la plantilla del Barça tuvo un desempeño exitoso, conquistó la Copa del Rey frente al Real Madrid y después, la Copa de la Liga, también contra los Merengues. Marcó un gol en cada uno de los encuentros.



Por un problema disciplinario en un partido ante el Bilbao fue suspendido por tres meses y el presidente del Barcelona, Josep Núñez, autorizó la transferencia al Napoli.

Su etapa más gloriosa



Hacemos un paréntesis en su actuación en el Napoli. Pasaron 32 años de la última Copa Mundial de Fútbol que consiguió la Argentina. ¡Inadmisible! Diego Maradona fue un factor decisivo en la obtención del título en el ‘86.



Quedó muy nítido el enfrentamiento ante Inglaterra, todavía estaba muy fresco el dolor que nos ocasionó la Guerra de Malvinas, inevitable separarlo del aspecto deportivo. Los dos goles argentinos hicieron historia.



no sería bautizado como "El Gol del Siglo" y el otro, "La Mano de Dios", en ambas apariciones el protagonista fue Maradona. Estábamos 2 a 0, los germanos nos empataron. Ante la desesperanza generalizada, el genio frotó la lámpara y colocó una asistencia mágica hacia Jorge Burruchaga que logró el tanto decisivo.



¡Campeones del mundo por segunda vez! Lo que Maradona consiguió con el Napoli es inédito e insuperable hasta la actualidad. Obtuvo el primer Scudetto, la Copa de Italia. Alcanzó el primer título internacional: la Copa UEFA y luego, el segundo Scudetto, muy celebrado por la hinchada azzurra porque se le ganó al Milán (del norte). En diciembre de 1990 se coronó campeón de la Supercopa de Italia, derrotando 5 a 1 a la Juventus. La felicidad era inmensa y Diego el rey absoluto.



legó 1990 y la Argentina se clasificó para competir en la Copa del Mundo organizada en Italia. En cuartos, el plantel de Carlos Salvador Bilardo superó por penales a Yugoslavia. En semis dejaron afuera a Italia, también por tiros penales. No pudieron contener el odio y el medio italiano no le perdonó nunca a Maradona la "osadía" de haberlos eliminado en su propia tierra. Se la juraron que la venganza sería terrible. En la final, nuestro seleccionado cayó vencido por Alemania Federal por 1 a 0.