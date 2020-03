lautalan@baenegocios.com

No en aras del intento de pensamiento crítico, por sobre la elaboración mágica de reflexiones, dejaremos pasar la tentación de continuar la senda que marcó hace días Luciano Bugner, en este espacio bajo el título: "Dime quién te para y te diré quién eres". La suscribimos.

De esa síntesis destacada para fotos del año en la Argentina insistiremos que la "devaluación de la palabra" que remarcó el presidente Alberto Fernández ante la Asamblea Legislativa es tan corrosiva como el riesgo país. Allí entonces hay peligros desde quienes toman máscaras, con fervor notable, al asumir la defensa de la Mesa de Enlace, aun cuando su contacto con cultivos o hacienda sólo revista el incipiente cuidado de un potus en una maceta de su balcón/patio.

Es el envite que parte de la sociedad tomó con gusto para chocar de frente contra toda razón política que saboreara antipática en la contienda por la 125, y también ahora, bajo la no casual motivación que sugieren algunos medios. Es claro, obvio y contundente que la grieta, o sus variantes, no son causa sino efecto de históricos y cíclicos desencuentros no casuales.

Que tampoco llegará el día del consenso social al 90%, y que sí aparecerán quienes nos llamen a su trinchera con seducción de paradigmas clásicos: la ausencia del Estado, el lado oscuro de la política, "que todos son lo mismo" y otros tópicos. Para cimentar esos fundamentalismos del aire acondicionado se necesita generar enemigos: Juan Grabois, por citar un caso, las organizaciones piqueteras y hasta el papa Francisco, entre otros.

Aquí corresponde poner acento en dos asteriscos. El primero yace en considerar que los "dominantes sociales", sobre todo, apetecen cubrir vacantes para los "culpables porque sí" y si es bajo sospecha de populismo, mejor. El segundo destaque es a la concepción que le impulsó el ex cardenal Jorge Bergoglio al Vaticano: la economía con alma. Hermana directa de la trilogía "techo, tierra, trabajo", nos parece que es la senda más amable.

Y no lo dirán los mercados; empero, la devaluación de la palabra suele no ser casual.