Muchos jubilados y compatriotas me dicen "ya no voto más". Y yo les digo que no, que esa no es la manera de decirle a los políticos la falta de decencia y de vergüenza que ninguno de ellos tiene. Venimos de distintos gobiernos desde hace muchísimos años sin cumplir con sus funciones, hasta algunos gobernando por decretos y leyes aprobados por un congreso donde deberían estar los que tienen que velar por los intereses que beneficien a sus representados y al país.

Casi toda una vida trabajando y pagando impuestos para educación, sanidad, obras públicas, justicia y seguridad, porque siempre he pensado que el Estado estaba para eso, para igualar en oportunidades y dejar que la sociedad y el mercado premiaran el mérito y el esfuerzo. Es lo que yo esperaba, para eso laburé y me sacrifiqué, mucho menos que mis padres y abuelos, seguro, pero sabiendo que podía dejar para más adelante la familia y los hijos, que mi empeño y el de mis ascendientes haría más fácil el camino de mis hijos y de los demás niños. Me lo creí todo.

Y ahora me encuentro pensando en la falta de patriotismo y decoro de los diputados electos, que, con un mínimo de sentido del deber, deberían formar un Estado con igualdad de oportunidades para todos y no estar pactando y legislando para sus personales ambiciones económicas y de poder, sin importarles que para ello sea a costillas de la marginalidad, pobreza y desconsuelo de verdad de todo el pueblo y sus ciudadanos.

Por eso digo que no, porque no debemos seguir prefiriendo la cómoda "tutela" política a la participación real en los asuntos públicos, pero para ello tenemos que involucrarnos y participar por más obstáculos y dificultades que nos quieran poner y recordarles que no se olviden que, un veinticinco de mayo, gente como nosotros, encontró el orgullo de ser argentinos formando el primer gobierno patrio y demostrarle que todavía tenemos las ganas y las fuerzas para armar el primer partido patrio para todos que sientan como nosotros los mismos pensamientos y participación.

Este partido se va a construir desde sus cimientos con todos los que quieran acompañarnos poniendo cada uno su granito de arena para poder realizarlo, necesitamos de todos aquellos que quieran acompañarnos, que sientan la necesidad de que se produzca una vez por todo el verdadero cambio.

Basta del privilegio de unos pocos que viven y se enriquecen del sacrificio de todos sus ciudadanos, hay que terminar con ese círculo vicioso de algunos personajes que no quieren dejar esta situación cómoda para mantenerse en el poder y no darle espacio a nuevas gentes, nuevas propuestas, nuevas ideas, nuevos proyectos y que verdaderamente trabajen y honestamente para llevar el bienestar a todos sus ciudadanos y poder gozar de una vida más digna, más igualitaria donde todos tengan sus posibilidades para lograr sus metas y esperanza para un mejor pasar.

Vamos a presentar proyectos para terminar y prohibirles, que los parlamentarios que no han sido capaces de cumplir con sus funciones para lo cual han sido elegidos no se presenten a las siguientes elecciones; si son incompetentes, que se dediquen a otra cosa. Lo mejor sería que hubiera otro sistema electoral que fuera realmente representativo de la "soberanía popular" no el de la "soberanía partidaria".

Si nos acostumbramos al lenguaje tendencioso e interesado como "la gravedad de la falta de gobierno" y otras lindezas por el estilo, seguiremos haciendo dejación de nuestra condición de ciudadanos para seguir siendo " súbdito" como si estuviéramos en un reinado y reclamando que nos tutelen y gobiernen porque nos han manipulado con habilidad para ello.

Hay que terminar de una vez por toda con esta politiquería barata ya que tenemos que ser nosotros los que tendríamos que elegir a nuestros representantes así entonces podríamos buscar nuestra culpa en la elección. Mientras en Argentina siga siendo imposible elegir representantes y tan solo nos podamos limitar a ratificar la lista confeccionada por el líder del partido es imposible acusar al pueblo de elegir mal, sencillamente porque el Sistema no permite al pueblo elegir.

El día que en Argentina haya una Democracia Representativa podremos hablar, pero para ello se tiene que acabar con estas castas de líderes de partidos que no miran y no escuchan a los ciudadanos. Nuestra generación es la que piensa que no hay sentimiento más digno para un ser humano, que el que se siente al ver que, lo mucho o poco que se tiene, se logró con sudor y esfuerzo, y sobre todo con sus propios medios. Todos juntos tenemos que hacer realidad todo esto así se va a escuchar de una vez por todas y en todos lados la voz de los jubilados.