@lucianobugner

En 1973, durante el corto período de Héctor J. Cámpora al mando del país (apenas 49 días), José López Rega fue su ministro de Bienestar Social, por expreso pedido de Juan Domingo Perón. Ideológicamente los separaba un océano. Un carnet los unía. El caso pinta a la perfección la faceta movimientista del Partido Justicialista (PJ).

Es un péndulo que se mueve. Del centro a la derecha, vuelve al centro y va a la izquierda. Sigue. Regresa. Repite el recorrido. No se detiene. Y en ese pasar arrastra posturas, ideas, aspectos, críticas, nombres, diferencias y coincidencias. Esa es la característica del histórico partido, un abanico tan amplio como heterogéneo. El último ejemplo de ello se vio en La Pampa, donde se celebró el Día de la Lealtad.

El escenario montado sobre la laguna Don Tomás, en Santa Rosa, parecía infinito. Candidatos, intendentes, gobernadores y legisladores conmemorando el 17 de Octubre. Dirigentes de ayer y de hoy encolumnados bajo el paraguas del peronismo: justicia social, independencia económica y soberanía política.

Esa bandera es la que llevó a Sergio Massa a encabezar una lista de diputados que comparte con dirigentes dispares, como Luana Volnovich (La Cámpora), Claudia Ormaechea ( La Bancaria) o el coordinador de la Corriente Clasista y Combativa, Juan Carlos Alderete, a modo de ejemplo.

Fue la propia irregularidad del movimiento la que derivó en constantes disputas del poder. Una ex presidenta con los votos, un ex gobernador sanjuanino con el sello, un ex intendente con aspiraciones, referentes para unos y otros. Mientras, se observaba de reojo al gobierno de Mauricio Macri.

"El peronismo no sabe ser oposición", dijo alguna vez un caudillo del PJ nacional. Pero ese túnel sí vio la luz. La solución pareció mostrarse a mediados de mayo, cuando el binomio Fernández-Fernández tiró la piedra para esa famosa "unidad con todos". Y ahí vamos de nuevo: detrás de los candidatos el mundo es híbrido. Quizá sea como dijo Pepe Mujica, ex presidente de Uruguay: "En Argentina son todos peronistas, hasta los que no lo son".