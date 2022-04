Señores políticos, ustedes tienen una deuda pendiente y deben desmitificar la idea de que estamos bien, cuando la realidad nos demuestra que no es así, ya que para que verdaderamente esto suceda, los jubilados debemos de tener la posibilidad de ganar lo que merecemos para poder sostenernos con ese ingreso. Desde hace muchísimos años que los distintos gobiernos de turno no han hecho nada para que esto suceda. Nos dicen que tengamos paciencia, que vamos por el buen camino, pero me pregunto de cuál se trata, porque con obstáculos es imposible de transitar. No logramos ver el horizonte.

Los jubilados somos la población más castigada y no podemos esperar más porque nos encontramos en la indigencia total, con un ingreso que no alcanza a cubrir la canasta básica de alimentos y que nadie se hace cargo, no responden y ni dan respuesta a la grave situación que estamos padeciendo.

Nos mienten descaradamente con un falso argumento, diciendo que nos están protegiendo a los jubilados, que hemos recuperado el poder adquisitivo con los aumentos que nos dan con los nuevos índices de actualización de esa ley nefasta que ustedes promulgaron, que le hemos ganado a la inflación.

.

¿Por qué no se sinceran y reconocen que es todo lo contrario? Si quieren saber verdaderamente de lo que nos están protegiendo, es que no podamos salir de esa capsula que nos han metido, para que poco a poco vayamos despareciendo todos nosotros, como ya lo dijeron, que éramos una carga para el Estado. Sepan, señores políticos, que lo que hacen ustedes no tiene nombre, pero por lo que veo tienen cara para lo que sea, se miran al espejo y se niegan a ustedes mismos. Y lo malo de esto es que somos nosotros los que vamos a pagar toda la inoperancia de ustedes.

Cuando se van, cuando pierden las elecciones, enseguida están echándole la culpa a otro. Por su ineptitud, inoperancia, desconocimiento, el país cada vez se va más para atrás. Ninguno supo tomar nota de la situación y no hicieron ni hacen nada para solucionarlo. Yo creo que uno de los peores males que tiene el país es sencillamente lo que se viene haciendo desde años.

Una casta política que cobra grandes sueldos y cuando se retiran lo siguen cobrando de por vida, aunque hayan trabajado (si se puede decir trabajo a lo que hacen) solamente unos pocos años disfrutando de una vida pomposa, mientras que nosotros recibimos dádivas que cada vez más nos llevan a una tremenda pobreza e indigencia.

¿Por qué se permite esta arbitrariedad? ¿Nadie dice nada al respecto? Claro, todos se callan, porque tiran del chupete y maman de la misma vaca. No les da vergüenza cuando dicen y nos venden con sus relatos, que el bono que piensan darnos y que todavía no se sabe el monto, es compensatorio.

La galopante inflación licúa a los haberes de indigencia que cobra la inmensa mayoría de los jubilados, siendo todo esto, solo un paliativo y no compensando para nada el alza de los precios, solamente en el momento que se cobra ya que el mismo no se incorpora a la jubilación, sino que se cobra por única vez, volviendo al mes siguiente a la miseria anterior.

Parecería que los jubilados que cobran un poco más de la mínima, con un haber que equivale a la mitad de la canasta de pobreza, sean considerados privilegiados, ya que nunca recibieron ni reciben los míseros bonos que nos dan, viendo día a día caer sus ingresos, no recibiendo ni accediendo a ningún tipo de compensación. Se llenan la boca diciendo con bombos y platillos que nos van a dar un bono para compensarnos, les pregunto: ¿No se les cae la cara?, que el mismo es de un nivel de miseria. Y ya nos pasó el año pasado cuando nos dieron durante todo el año16.000 pesos de vales y que dividiéndolo por 12 meses el mismo equivale a la suma de 1.333 pesos por mes que es el equivalente a un poco más de un kilo de carne.

Todos lo saben, eso no llega ni a poder cubrir la canasta básica alimentaria que nos marca los niveles de indigencia con los haberes que cobramos por mes. Pero sepan que como dice esas canciones: “Tantas veces me mataron, Tantas veces me morí, Sin embargo, estoy aquí, resucitando".

.

"Resistiré erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie".