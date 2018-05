En el Día Mundial de la Libertad de Prensa, es indispensable explicar lo que representa la libertad de expresión es un país democrático. Significa la existencia de garantías con las que cuentan los ciudadanos de manifestar sus ideas y los medios de comunicación editar contenidos que no se encuentren controlados ni censurados por los distintos poderes del Estado.



Es el aspecto fundamental para que una sociedad viva de manera saludable. También es sustentable que las noticias que se publiquen estén respaldadas por fundamentos ciertos porque resulta una arbitrariedad seria las informaciones falsas.



Hay visiones contrastadas sobre la libertad de prensa originada en dos sistemas económicos contrapuestos tanto el capitalista como el socialista y cada uno han levantado sus propias banderas, por lo que ha diferido la concepción de las noticias y los criterios de contenidos en los medios de comunicación que son necesarios para su existencia ideológica.



Estos criterios dependen, en última instancia, del pensamiento individualista o colectivista adoptado al respeto de los derechos individuales. Si ambos razonamientos informan la verdad de los hechos acontecidos, sin censura y sin pretender quedar bien con los funcionarios de turnos, son válidos. Porque tanto el debate como el disenso contribuye a una libertad de prensa seria y transparente.



La libertad de expresión es un derecho esencial contemplado en el artículo 19 de la Declaración Universal de los derechos Humanos de 1948. Las Constituciones de los sistemas democráticos también lo señalan. De la libertad de expresión deriva la libertad de prensa.



El periodismo se concentra en recolectar, sintetizar, y publicar información sobre episodios del presente, del pasado y del futuro pero siempre respaldado de fuentes seguras y verificables. Es la profesión que comprende el conjunto de actividades relacionadas con la obtención, elaboración y difusión de información de interés para transmitirla al público a través de los medios de comunicación.



Por tal motivo es tan decisivo contar con la libertad de prensa para que con dignidad y ética relaten la veracidad de los acontecimientos.



La libertad de prensa constituye uno de los presupuestos del ser humano y con base en ella, con la dignidad humana se ha construido la esencia de los derechos de las personas. Las libertades públicas, ámbito de actuación del individuo oponible al actuar de las autoridades del gobierno, han sido una conquista histórica que ha ayudado a la reivindicación del ser humano.



"En el Día Mundial de la Libertad de Prensa de 2018, hago un llamamiento a los Gobiernos para que impulsen la libertad de prensa y protejan a los periodistas. Promover una prensa libre es defender nuestro derecho a la verdad", indicó el Secretario General de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres. El 3 de mayo se celebra en todo el mundo desde 1993, cuando la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) solicitó formalmente como un momento para "fomentar la libertad de prensa en el mundo al reconocer que una prensa libre, pluralista e independiente es un componente esencial de toda sociedad democrática".



Me viene a la memoria una interesante reflexión del filósofo francés Voltaire cuando manifestó: "Podré no estar de acuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho de manifestarlo".