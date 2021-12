Termina diciembre y es el momento perfecto para parar la pelota y reflexionar lo que nos ha sucedido durante el año. Claro que también nos da pie para pensar en lo que vendrá en 2022 y lo que quisiéramos modificar.

En lo personal, confieso que ha sido un año duro, con pruebas a superar y una de las más importantes: el perdonarme para poder seguir y perdonar a los demás. Es por eso que he aprendido que todo lo que busco siempre ha estado conmigo y lo tenía abandonado por miedo a encontrarme con ello cara a cara.

Que mis noches me han traído mensajes hermosos que he tenido que decodificar y que la luz no hace daño, sino todo lo contrario. Que la edad no importa para empezar de nuevo y que los sueños si los tomamos como regalos se cumplen así tarden una vida.

Encontré personas nuevas que han enriquecido mi vida a todos los niveles y también descubrí que a veces me pongo una venda en los ojos para no ver la verdad de los demás, por qué me duele. También he aprendido en este año que debo retomar las riendas de mi vida y conducirme con honestidad y valor.

A su vez, repartí sonrisas y cariño, también largas explicaciones y conversaciones profundas. A cambio recibí sueños, lágrimas, gritos, anhelos y sabiduría.

Salí a la naturaleza, porque es parte de la mía, y allí recibí desde el Sol, regalos infinitos de colores maravillosos, que me hablan de algo nuevo por llegar y que quizá sea lo que aquí como bien dices conocemos como esa cosa que se pinta de verde y rojo, sí eso que llaman Navidad.

Comienza un nuevo año y otro que se va y en nuestras vidas hemos pasado todos días difíciles con éxitos y frustraciones que nos dan estas fiestas, sin ninguna duda, ya que las mismas son tiempos de mucha movilización emocional de este año que se va yendo.

Creo que a pesar de todas las situaciones que podamos haber vivido y haciendo una evaluación y reflexión, ha sido un buen año ya que debemos saber que la vida se trata de cada oportunidad que tenemos, el vivir el día a día, el caminar juntos hombro con hombro, debemos saber que es eso vivir.

Que vivir es saber caerse y levantarse y no quedarse postrado en una cama y poder elaborar el dolor que nos pueda ocurrir después de una caída, que vivir es saber borrar los rencores y las broncas, es saber perdonar, es saber amar y reír y el poder disfrutar a pleno el día a día.

Muchos hemos perdido a un ser querido y no es fácil, es muy difícil poder asumirlo, son los tropiezos que nos pone la vida, porque la vida esta echa de caminos y donde es importante encontrarlos para poder llegar.

Jamás he hecho en la vida algo por obligación ni por imposición, porque creo que los triunfos no se basan en el poder, la riqueza o el reconocimiento social, creo sí que tenemos un rol en la vida y trato de cumplirlo lo mejor posible, lo mejor que pueda.

Gracias, a los que nunca, a los que siempre, a los que a veces, a los eternos, a los incondicionales, a todos mis amigos y a mi familia.