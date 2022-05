Traspasar la Matrix en la que vivimos, salir del sistema que nos imponen, o morir para revivir, estos son algunos términos que se utilizan, entre otros, para hablar de la ayahuasca. En notas anteriores de Crónica Fenómenos Paranormales hablamos sobre la existencia de una Matrix holográfica, esa celda planetaria en la que habita el ser humano y por ese motivo se encuentra, como quién diría, tapado por una venda para poder llegar a observar el cosmos en su totalidad.

De que hablamos

El nombre ayahuasca hace referencia a una bebida indígena que es empleada como medicina tradicional sudamericana por muchos pueblos amazónicos. Los principales países, aunque no los únicos, que la implementan son: Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú,

Venezuela y la Argentina. Una de las principales preguntas, es ¿qué sucede o qué se experimenta al tomar la ayahuasca?. Cabe destacar que está bebida provoca efectos alucinógenos por la presencia del DMT natural de las plantas. A pesar de que para muchas personas esto provoque temor, o lo vean como una práctica peligrosa, el mundo de la ciencia, a la cual se está más acostumbrado por el sistema en el que se vive, se encuentra realizando investigaciones, una de ellas es el hospital Sant Pau de Barcelona, España.

.

Quizá si un médico con su guardapolvo blanco le dice a su paciente que una pastilla le provocará efectos alucinógenos, pero lo sanará, no sería tan “mal visto”, como lo es el ritual que se efectúa con la ayahuasca; esto es producto de la forma en la que se vive. Se habla de ritual a la hora de ingerir la ayahuasca, porque es preciso contar con un chamán, con un guía espiritual que esté capacitado para efectuar el proceso en calma y que no existan efectos no deseados.

La insusión se ingiere tres veces

Qué se experimenta

Para poder comprender la experiencia de sanación de las personas que realizan el ritual, Crónica FP habló con Jonathan Moreno, quién realizó la ceremonia dos veces en el 2020, antes de la pandemia del coronavirus. Moreno comentó que la primera experiencia fue con personas de Brasil que se dedicaban a realizar las ceremonias de ayahuasca. “La experiencia fue bajo el sol, en la naturaleza. Hay que hacerlo en un lugar así. Además, es una medicina que hay que tener cuidado y tenerle mucho respeto”, enfatizó esta persona que se animó a cumplir el “ritual”.

“Uno de los requisitos, es que unos días antes a la ceremonia realices una dieta vegana. No ingerir animales”, comentó. En esta línea, Johnny, como lo apodan, mencionó que a raíz de esta primera experiencia comienza su camino al veganismo, y cambio de su forma de alimentación, dado que a raíz de esta experiencia se dio cuenta de que “la comida es el motor y es también la medicina, es fundamental comer sanamente”. En cuanto a su primera experiencia, explicó que se sintió un poco triste, “bajón”. Con este tipo de medicina, las personas purgan a través de un vómito, es decir, por medio de este acto repulsivo el cuerpo se limpia, pero así como es un vómito, puede llegar a ser un llanto intenso, sin que haya ningún tipo de deposición.

Por este tipo de acontecimientos, es que se debe realizar una dieta específica, y el mismo día de la ceremonia casi ni se come, apenas si se ingiere una fruta, y nada más. “En mi caso fue una experiencia hermosa. En un momento me transformé en planta y sentía que me tiraban para abajo a la tierra y en lo personal no tenía ganas de acostarme” indicó Johnny, a lo que agregó: “En ese momento empecé a purgar con el vómito y con mucho llanto. Estuve como seis horas llorando, pero después termine muy liviano, y me sentí muy feliz”.

La ceremonia cuenta con diferentes procesos y llega a durar seis horas o más

Moreno continuó diciendo: “Este tipo de curación te sensibiliza, te hace más amoroso y empezás a tener sueños más lúcidos, con mayor información y te ayuda un montón a lo que tu vida diaria”. Con la experiencia, Moreno comenta que se dio cuenta de que la medicina ancestral tienen poderes y hay que curar, y que “uno también viene a eso, a ayudar, y la medicina me mostró que tenía que hacer algo con eso, con las plantas”.

En 2008, el gobierno peruano reconoció esta bebida como “uno de los pilares básicos de la identidad de los pueblos amazónicos”. Quienes defienden este preparado ancestral aseguran que se lo utiliza para tratar trastornos de estrés.

Después de la primera experiencia con la ayahuasca, él mencionó que se quedó con ganas de seguir, y diez días antes del comienzo del confinamiento en la Argentina, por la pandemia del coronavirus, cumplió su segunda vez. En dicha experiencia, Johnny realizó una ceremonia con gente de Colombia. “Estuve con una chamana de 90 años, con una sabiduría enorme, total, y ella también me mostró el mundo de las plantas y la medicina” indicó, antes de agregar que “después, tomando esa medicina, tuve visiones de plantas y de situaciones que me relacionan con todo el proceso que tuve. Es una gran medicina, pero hay que tener recaudos y saber con quién hacerlo. Es algo que te cambia”. Moreno remarcó que realizó la experiencia dos veces, con distintos chamanes y que este es un proceso de limpieza, un camino para purificarse.

“Así los sentidos se renuevan”, agregó, antes de citar, que se trata mucho de la relación de “ego” y los miedos que lo dominan a uno.

Imágenes que se llegan a ver

Respecto a las imágenes que se ven en el proceso del ritual, Moreno, emprendedor de “Alma Morena Tintura Madre”, comentó que uno puede llegar a verse desde un tercer plano, es sentir como si el alma saliera del cuerpo y lo observa al mismo a modo de espectador, aunque aclarando enfáticamente que no se llega a la muerte. En cuanto a las visiones, en general quienes realizaron la experiencia purificatoria de estos viajes con medicina ancestral, comentan que las visiones son muy nítidas y que ayudan a comprender mucho mejor los problemas que bloquean a cada uno que la realiza.

En ese contexto, el primer paso es saber los problemas que aquejan a la persona, para poder afrontarlos, a pesar de que el viaje no siempre sea agradable. Con este método lo que se busca es llegar a conseguir una experiencia terapéutica, y no lúdica, como se suele creer.

Este proceso está siendo utilizado, no solo para personas que quieren romper con la Matrix o encontrarse con ellos mismo y afrontar los miedos para poder avanzar en su vida, sino también en personas con adicciones difíciles de tratar, como son algunas drogas, o que padecen problemas psicológicos. En ese sentido, es preciso señalar, que así como lo destacó Moreno, quienes quieran realizar este ritual, deben estar conscientes y tener conocimiento sobre sus antecedentes médicos, ya que no es un proceso accesible a todo el mundo.

La ceremonia de la ayahuasca se realiaza en grupo y lugares alejados de la Ciudad

Así, las personas que se encuentren tomando alguna medicina relacionada a la depresión no podrán acceder a este procedimiento. Por eso es importante conocer bien con quién se realiza la ayahuasca, ya que debe ser un guía, no solo en lo espiritual, sino también en lo físico y debe ser un consejero consiente, puesto que al realizar un procedimiento sin las medidas de precaución podría provocar que la persona sufra cuadros psicóticos graves e incluso, podría llegar a sufrir un daño irreversible. Por eso mismo, quienes buscan este tipo de terapias ancestrales deben entender que solamente chamanes o estudiosos avanzados pueden guiar a este proceso.

Duración

Los efectos empiezan generalmente entre 15 y 60 minutos después de la toma, y duran entre 2 y 5 horas.

Un cambio real: Alma Morena, el emprendimiento después del ritual

Varias son las personas que planean cumplir sus sueños y emprender en ellos, pero a muchas otras les cuesta encontrar ese rumbo que termina siendo una caricia al alma, a pesar de que se vea como un trabajo desde afuera. La ayahuasca, al ser considerada una medicina para purificar y liberarse de las cargas que se acumulan a lo largo de la vida, llega a lograr guiar a las personas para poder llegar a esas metas.

Johnny Moreno, emprendedor de Alma Morena Tintura Madre, le contó a Crónica sobre el cambio que logró hacer luego de su experiencia con la ayahuasca, y la conexión que logró con la Pacha Mama, la Madre Tierra.

En la actualidad, Moreno se encuentra enfocado en su emprendimiento de medicina natural, que según contó, fue a modo de revelación en las visiones que tuvo en el último ritual que realizó. “Por las visiones que tuve, y la contención de la chamana y sus consejos a la hora de realizar el ritual, fue que descubrí que le quería devolver un poco a la Tierra de todo lo que nos da, y poder ayudar de alguna forma a las demás personas”, relató.

“Tener la posibilidad de ayudar a las personas, que en realidad vinimos a eso, a dar y ayudar, me enriquece. Poder sanar de cierta manera a través de las plantas es algo que me llena muchísimo y lo quiero seguir haciendo”, comentó Moreno. Cabe destacar que en sus visiones de ayahuasca, él se veía convertido en planta y de esa forma se conectaba con la Tierra, por ese motivo, entre otros, es que se inclinó a una medicina natural por medio de plantas, raíces, para ayudar a humanos y animales.