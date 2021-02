Cada vez se utiliza más las cámaras de seguridad cuando los bebés no duermen en la misma habitación que sus padres, pero lo que nunca se imaginó este hombre es que lo iba a despertar un desesperante grito de su hija que decía: "Mami, mami".



Cuando el hombre acudió inmediatamente a las imágenes para ver lo que estaba pasando, descubrió algo aterrador, que según relató, no lo dejó dormir varios días seguidos. Su pequeña estaba siendo arrastrada por un fantasma hasta debajo de su cama.



El clip muestra como la niña estaba jugando con sus muñecas cuando de pronto, comienza a mirar hacia un costado y parece interacturar con alguien, aunque no había nadie en el lugar.

Acto seguido, otra secuencia grafica como la madre ingresa a la habitación, levanta la cama y saca al bebé como si nada hubiera pasado.

"Mi hija esta siendo arrastrada debajo de la cama ... mi esposa cree que gateó pero algo la tiró", publicó el padre en TikTok. . El clip superó las 8 millones de reproducciones y la cantidad de usuarios que opinan sobre lo sucedido, crece agigantadamente día a día.

Lo llamativo es la actitud de la nena, que una vez que el liberada, corre hacia donde estaban sus muñecas y comienza a mirar a un punto fijo y se pone a llorar fuerte.Hasta que cede con su actitud y decide ir caminando raudamente hacia los brazos de su madre, quien se quedó mirándola sin entender muy bien lo que le pasaba.