Cada día surgen nuevos encuentros e imágenes que parecen comprobar la existencia de vida en otros planetas. En esta ocasión, el pasado 7 de septiembre por la noche, usuarios de Twitter que radican en el estado mexicano de Jalisco reportaron un extraño avistamiento en el cielo que pudo observarse desde diferentes municipios, dejando atónitos a cientos de internautas.

En los videos que se volvieron virales en las redes sociales se pueden apreciar claramente una serie de luces en el cielo y conforme avanzan los segundos, se observa que estas provienen de un objeto volador que está girando por los aires. Desde otros ángulos también se puede observar a una especie de tubo o gusano con luces blancas que parpadean mientras surca el cielo de Jalisco.

Ovni en el bosque de la primavera en Zapopan Jalisco. pic.twitter.com/1u1imQuooG — Salvador Ugarte (@ChavaUgarte) September 8, 2022

En los registros se aprecia que quienes fueron testigos de este fenómeno afirman que jamás habían visto nada parecido en estas localidades. Como era de esperarse, la gente comenzó a especular si se trataba de algún avión o helicóptero; sin embargo, la mayoría apuntó a que se trataba realmente de un ovni, ya que ningún transporte aéreo tiene la capacidad de hacer semejantes giros.

#Video | �� Un Objeto Volador No Identificado (OVNI) fue captado esta noche cerca de Tlajomulco de Zúñiga, en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

.

.

.#Ovni #Tlajomulco #Jalisco pic.twitter.com/dErfGme4Tm — MetrópoliMx (@metropolimxbcs) September 8, 2022

El hecho se divulgó mucho a partir de Twitter y TikTok, espacios donde los internautas suelen compartir videos sobre este asunto, pero en esta oportunidad dieron una mayor relevancia debido a la aparente contundencia de las pruebas. Sin embargo, el fenómeno "ovni" observado en México tiene una simple y lógica explicación.

Yo soy escéptico… pero ante esta imagen no se qué pensar.Magy y yo salimos a caminar por Ajijic, y ella alcanzó a grabar esto que es sólo el final de lo que vimos (21:42) y es de neta…chécalo estimado @jaimemaussan1 pic.twitter.com/gC5l4YJZE1 — trino camacho (@trinomonero) September 8, 2022

La verdad detrás del "avistamiento ovni" en Jalisco

En busca de una explicación lógica, aparecieron las teorías de siempre sobre algún plan secreto del gobierno mexicano o de otros países, como Estados Unidos o Rusia, quienes estarían haciendo pruebas en suelo mexicano para seguir sorteando la guerra contra Ucrania, mientras que otros fueron a más y señalaron que quizá detrás de todo esto estaba Elon Musk y sus planes de conquista del espacio.

La suposición de los satélites del billonario parecía ser la más segura a los ojos de los escépticos, hasta siendo confirmada por expertos de la Universidad de Guadalajara. Sin embargo, en la página de Starlink, que permite a las personas conocer cuándo podrá ser visto su tren de satélites, se establece que el último visible en Guadalajara fue este 7 de septiembre, en punto de las 07:04 de la mañana. Se trató del Starlink-58 (G4-20).

No obstante, no coincide con la hora del avistamiento reportado por los jaliscienses. Sumado a ello, la página de Starlink detalló que su satélite pudo no ser visible, basándose en reportes recientes.