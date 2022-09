En los últimos días, se vivió un insólito momento en el programa "Canta Conmigo Ahora", luego de que dos cantantes contaran la paranormal experiencia que vivieron durante un ensayo.

Luego de obtener 96 puntos, y previo a cantar, Ailén Peralta y Marcela Wonder decidieron recordar un aterrador momento, mientras hablaban con el conductor del programa, Marcelo Tinelli.

Las cantantes del programa de "El Trece" revelaron que, mientras ensayaban para la performance que iban a hacer juntas en el programa, vivieron una situación paranormal que dejó a todos sin palabras.

“¿Sabés Marce que nos pasó algo muy loco en el ensayo?", comenzó diciendo Ailín, y continuó luego contando qué fue lo que pasó: "Estábamos en el piano y Marcela me dice ‘veo una luz arriba tuyo’".

Las cantantes interpretaron un tema juntas.

Automáticamente, tanto el conductor como el público presente, se mostraron intrigados por saber qué ocurrió después: "Yo dije ‘¿Con quién me tocó?’ Alguien estuvo ahí y ella se dio cuenta enseguida”, expresó Peralta, mientras que su compañera asintió con lo que decía: “Es verdad, vi un destellito arriba de su cabeza”.

En medio del paranormal relato, la jurado de "Canta Conmigo Ahora", Marcela Wonder, sufrió una trágica experiencia, en donde perdió a sus padres, abuelos y hermana con tan solo diez años.

Tras recordar su historia, la cantante expresó lo siguiente: “Amo vivir. Todos los días rezo y agradezco y siento que ellos están”.

Por su parte, Ailén también confesó que tiene una profunda conexión con los seres queridos que perdió. Hace poco tiempo, falleció su ex suegra, con quien tenía un gran vínculo, pero aseguró que la siente presente en todo momento: “Cuando ella estaba en el hospital, me agarró la mano cuando supo que vine al casting y me dijo ‘Yo voy a estar ahí’”, lanzó Ailén.

La canción que emocionó a Marcelo Tinelli en "Canta Conmigo Ahora"

En los últimos días, también se vivió otro emotivo momento en el programa de "El Trece", luego de que Lucas Díaz interpretara un tema que le trajo grandes recuerdos a Marcelo Tinelli.

Tras escuchar "Si no te hubieras ido", de Marco Antonio Solís, el conductor rápidamente recordó al empresario y gran amigo suyo, Federico Ribero, quien falleció a los 43 años de cáncer de pleura, en junio de 2013.

“Yo siempre le dedico esta canción a mi amigo, a uno de mis mejores amigos, Federico Ribero, que falleció en el 2013, y este tema me recuerda muchísimo a él”, expresó Tinelli muy conmovido.