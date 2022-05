Los ciudadanos de la ciudad de Albuquerque quedaron aterrorizados luego de ver como un auto fue "acosado" por un objetivo volador no identificado que se suspendía sobre el cielo de la oscura noche del campo. El hecho quedó grabado, comenzó a circular por todo el mundo y surgieron muchas teorías acerca de él. ¿Qué buscaban los extraterrestres en ese vehículo?

Todos los surgen nuevos casos paranormales en el mundo. Por algún motivo, las manifestaciones son cada vez más frecuentes y nos demuestran que no estamos solos en el mundo. En casi todas las historias sobrenaturales que se encuentran en internet, se resalta las insólitas circunstancias y lugares inesperados en donde se presentan dichos eventos. Gracias a los celulares, se está haciendo más evidente que estos personajes no conocidos quieren marcan un precedente.

Los especialistas en el tema de avistamiento de ovnis, resaltan la importancia de investigar el porqué se dan estas inesperadas y extrañas apariciones en el cielo. Además, destacan que la captura de estos eventos han aumentado el número de fanáticos que andan al asecho de este tipo de presencias.

Un llamativo episodio tuvo sitio el 2 de abril en Albuquerque, en el estado de Nuevo México, Estados Unidos. Un hombre reportó un incidente en plena ruta nacional. El señor avistó un objeto "no identificado" cuando se encontraba manejando por el lugar mientras iba camino a su hogar. Sin embargo, lo más extraño no fue ovni, sino la acción que realizaba.

El elemento espacial tenía forma discoidal, hacia luces blancas muy brillantes y levitaba a rápida velocidad y a muy pocos metros del suelo. Lo que más llamo la atención es que parecía que la nave perseguía a un auto blanco que iba por la carretera.

Durante varios kilómetros se dio la inexplicable persecución, la cual quedó filmada por el propietario del auto que venía por detrás de la "víctima", hasta que en un momento la luz desapareció en el horizonte sin dejar ningún rastro.

El video fue compartido en las redes sociales y surgieron muchas especulaciones acerca de él. Todos aseguraron que no era una simple luz que se podía malinterpretar, sino que poseía características particulares que se asemejan a las de un ovni. Muchos usuarios preguntaron sobre los motivos por los cuales el disco persiguió al vehículo, sin embargo, no hubo respuestas certeras al respecto. Luego de ver todo lo sucedido, no queda duda de que no estamos solos y que los del otro mundo quieren algo de nosotros.