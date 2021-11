Por Marcelo Peralta Martínez

Una mujer cubana de 44 años de edad, dice ser vidente, y en la actualidad manifiesta que fue visitada por el propio Lucifer y rescatada de este ataque por la mismísima Virgen María.

Esta confusa revelación pertenece a Mhoni Vidente, una reconocida pitonisa y astróloga que reside en México y es muy famosa por sus atinadas predicciones desde hace ya muchos años. La historia parece ser bastante descabellada pero Mhoni no duda en contar una y otra vez su aterradora experiencia.

¿Por qué el Diablo visitó a la pitonisa? ¿Qué buscaba? ¿Podría robarnos o negociar nuestra alma? Los pormenores de un hecho sin precedentes, en donde el bien y el mal se conjugan en una misma habitación, disputándose el alma de un ser natural, que poco pudo hacer durante ese lapso. La oscuridad y la luz, una vez más enfrentadas.

Primeros detalles

Según se sabe hasta hoy, Mhoni Vidente nació en Cuba, el 21 de marzo de 1977 y es una de las astrólogas más reconocidas de México, país en el que reside. Sucede que la pitonisa, antes de manifestar que fue visitada por el demonio para robarle su alma, y que la Virgen María la salvó, era conocida por sus predicciones, que en su gran mayoría se cumplen, sin importar la temática, ya sea política, deportes, espectáculos o el clima y otros eventos.

Por su gran credibilidad en sus predicciones, la mujer comentó durante una emisión en vivo de su segmento “Mhoni Vidente predice tu futuro”, transmitida por el canal YouTube de El Heraldo de México, que fue visitada por el Diablo a las 3 de la mañana del pasado 13 de octubre. En esta línea, Mhoni dijo que todo ocurrió mientras dormía en su departamento y que por fortuna, allí también estaba la Virgen María.

Previo a informar el suceso, la cubana recordó que es fiel creyente de Dios, y también de la Virgen, situación por la que también cree en el Diablo.

Relato

“Escucho mi nombre, lo dicen tres veces y despierto, abro lo ojos, estaba sola. Me levanto de la cama y empiezo a oír como que alguien está murmurando y que el departamento estaba totalmente oscuro”, manifestó la mujer recordando casi sin detenerse los difíciles minutos que le tocó vivir.

Además, aseguró que algo extraño sucedía porque “todo se oscureció de repente”, y volvió a escuchar su nombre “tres veces”. Fue en esos momentos que pudo divisar dos ojos brillosos, grandes, que se quedaron mirándola fijo. En tanto, sostuvo que se trataba del propio Satanás, quien la estaba visitando y le decía “vengo por ti”.

El enfrentamiento

La cubana indicó que el Diablo es un ser que es capaz de apoderarse de las almas de las personas, o bien realizar un pacto negociando los espíritus de las personas para condenarlo al infierno, por lo que ella estaba dispuesta a morir antes que ceder al mal. Mhoni decidió enfrentarlo y preguntarle la razón de su aparición: “Por qué vienes por mí?”.

A lo que obtuvo como respuesta, “porque te has encomendado a que el ser humano crea en Dios y la Virgen y que lean el Salmo 91, y eso me llena de coraje y de odio”. Acto seguido, preguntó que ganaría con robarle su alma, y la respuesta fue: “detener esa labor que nos está consumiendo”. Fue allí cuando Mhoni divisó la aparición de la Virgen María a quien describió como “una mujer blanca, de pelo negro”, que “me tomó del brazo y me dijo que el miedo es la falta de fe”, mientras que al instante la Virgen la devolvió a su cama y el Diablo se esfumó.

Conclusiones

La experiencia hasta aquí revelada trae consigo un sinfín de preguntas, que apenas algunas tienen respuesta. La pitonisa indicó que pudo superar el episodio vivido días atrás en su casa, pero que el mismo parece haber calado hondo, dejando una huella difícil de borrar.

Mhoni hizo referencia a su memoria y las imágenes visualizadas en su canal de las redes, al mencionar que segundo a segundo repasa, una y otra vez los distintos cuadras, escenas y partes de aquellos hechos, que ahora se animó a revelar frente a las cámaras, no solo para su fiel público sino para quienes deseen saber más sobre este tipo de fenómenos. Tanto expertos de la Iglesia, como investigadores de episodios paranormales mostraron su opinión sobre el caso, y aunque sin desmentir la cuestión, en ambos casos hablaron de algo “tal vez aislado”, de “difícil lectura” pero que podría también “estar ligado a los sueños”, rozando con fantasías y hasta “deseos” de una sentirse protegido. Fuente: El Heraldo México

ANTECEDENTES: PREDICCIONES Y ACIERTOS

La astróloga y pitonisa lleva años trabajando en esta área y los resultados de sus dichos la ubicaron en un lugar de confiabilidad pocas veces visto a nivel mundial. Sucede que la cubana no solo “trabaja” para México sino que “estudia” todo lo que pasa en la región y en el mundo.

Aunque sorprendió a muchos, sus fieles seguidores saben que “lo que dice Mhoni es palabra sagrada”, o al menos así se lo expresan en sus redes sociales.

Para dar algunos ejemplos de su desempeño, el año pasado la mujer acertó anunciando una serie de situaciones inesperadas, poco comunes que así resultaron ser. Además de catástrofes naturales, ella indicó que figuras del deporte y la política podrían fallecer. Así las cosas, la propia Mhoni Vidente se jacta de haber vaticinado el sismo en México en junio de 2020, situación que aumentó su fama en el citado país, y hasta asegura que predijo la muerte de Diego Armando Maradona y del ex presidente Carlos Saúl Menem.

En tanto, anunció una serie de catástrofes como un fuertísimo sismo en Tokio, y la histórica nevada en Estados Unidos que hicieron de sus laborales una fuente inesperada.

Excelencia

Por todas estas cuestiones Mhoni tomó gran popularidad. Desde sus inicios, apostó a trabajar con seriedad y con el paso del tiempo logró ser una fuente confiable a la hora de profecías y vaticinios.

Por supuesto, como siempre paso, existen detractores. La mujer fiel a su religión, trabajo y convicciones continúa con sus labores y hasta se florea con los resultados obtenidos tras sus palabras. Una situación algo escalofriante, que sorprende a propios y extraños, al tiempo que maravilla a sus fanáticos, quienes aguardan su programa para saber más sobre el futuro.