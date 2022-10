El avistamiento de Ovnis en el norte de Argentina dejó de ser un fenómeno paranormal extraño, para ser un episodio que se repite cada vez con más frecuencia. En esta ocasión, un grupo de personas que viajaba sobre una ruta de Salta filmó este objeto volador no identificado entre las estrellas.

Aunque sucedan cada vez más seguido, la observación de estos Ovnis no deja de provocar diferentes emociones entre los avistadores. Desde asombro y temor, hasta gracia y risa o conmoción y tristeza.

En tanto, con las evidencias que permiten registrar los teléfonos actualmente, ya quedan muy pocos escépticos que desconfían del avistamiento de naves espaciales y la existencia de seres de otros planetas.

El Ovni sobre el cielo de Salta

Volviendo al nuevo video de un objeto volador no identificado en Argentina, debemos señalar que fue filmado por un grupo de salteños durante la madrugada de este viernes.

La captura del video donde se observa un OVNI sobre el cielo de Salta.

Todo sucedió en pocos segundos, cuando estas personas que viajaban sobre la autopista de la ruta 50 detectaron este elemento luminoso y brillante que se desplazaba entre las estrellas del cielo despejado.

Sin dudarlo, los salteños comenzaron a grabar el momento en el cual una especie de bola incandescente moviéndose para cruzar el horizonte.

En tanto, según detalló el medio local Yrigoyen al Momento, los vecinos de la ciudad de Orán también brindaron varios testimonios y material sobre este objeto del más allá que se dejó ver durante unos segundos.

Como bien se informó, en Salta son numerosas las historias de avistamientos de OVNI. Una situación que llevó a un hombre a construir un "Ovnipuerto" en el departamento de Cachi.

El Ovni que "estacionó" en Cafayate

En relación con esto último, un docente de filosofía fue testigo de un episodio paranormal casi sin precedentes en la misma provincia. "Solo pude vislumbrar un extraño objeto en un abra entre los cerros, lo tenía ahí enfrente mío, no muy lejos", describió hace pocos meses.

Se trata del profesor Carlos Paz Morales, quien aseguró ver un OVNI durante un viaje que realizaba por a ruta con destino a la localidad de Cafayate.

"Eran cerca de las 4, cuando de repente veo que una luz me alumbra por detrás de la camioneta. Pensé que era un auto, pero al mirar por los espejos no había absolutamente nada", relató el educador.

A pesar de la sorpresa, el hombre reaccionó para capturar el momento: "Me dije a mí mismo, de aquí no me voy pase lo que pase. Si me tiene que llevar, que me lleve".

"Y sin quitar la vista del cielo, porque estaba como hipnotizado. Saqué el celular, puse en cámara y tomé unas fotografías", reveló Morales al diario salteño El Tribuno.