Con el inicio de la pandemia del coronavirus y la aparición de más avistamientos OVNIs a lo largo y ancho de todo el mundo, y en especial tras el reconocimiento como válido de vídeos con extraños objetos, las preguntas de cuándo los extraterrestres se contactarían con la humanidad o si todo lo que sucede es producto de seres superiores, suman cada vez más adeptos. Así, el doctor Michio Kaku, notable físico y estrella del documental Ancient Aliens, reiteró que dentro de muy poco, los seres humanos tendrán contacto con los extraterrestres.

Ahora bien, el científico argumentó sus declaraciones en un diálogo realizado con TMZ. Kaku accedió a hablar, luego de que el Pentágono confirmara que era auténtico el video que estaba circulando en las redes sociales días atrás. La filmación muestra un avistamiento de un objeto volador con forma de pirámide que fue capturado por un destructor de la Armada de Estados Unidos. El filme fue difundido por el documentalista Jeremy Corbell.

El objetivo de Corbell era mostrar lo que él estaba experimentando en aquel momento, que en el cielo nocturno se encontraban deambulando varios objetos luminosos en forma de triángulo, que al observar a simple vista, ninguno corresponde a objetos voladores conocidos, al menos en forma oficial.

¿Cuánto falta para el contacto?

Según las declaraciones de Kaku, de 74 años de edad, las imágenes pueden llegar a tener dos explicaciones. El primer argumento que dio a conocer es que se podría llegar a tratar de una prueba de armamento secreto o, como segunda opción, es una comprobación de que existe vida más allá de la Tierra como se viene pensando desde hace mucho, pero aún no se consiguieron pruebas suficientes. "Creo y reitero que ya no se puede descartar la cuestión de las visitas extraterrestres. Solía ser algo que solo veían los chiflados y los borrachos. Esas eran las personas que narran encuentros con platos voladores", mencionó el experto en la entrevista con el medio estadounidense.

Varios científicos además, hablaron de los avances tecnológicos de la humanidad y lo que se viene logrando en los últimos años. Entre el 2020 y los primeros meses del 2021, los avances tanto de la NASA como empresas vinculadas a la misma fueron muchos y más de lo esperado.

Llegada a Marte

En febrero pasado, la NASA registró la llegada del robot explorador Perseverance a Marte. El vehículo logró tocar la superficie marciana para buscar evidencia de vida pasada en el planeta, además de que irá recolectando muestras de rocas que serán regresadas a la Tierra en una futura misión. Muchas personas lo comparan con la famosa película de Disney, Wall-e, donde se puede observar una misión similar, pero desde puntos distintos, ya que el robot es mandado desde un mundo artificial a la Tierra para ver si encuentra rastros de vida que indiquen que se puede volver a habitar el planeta.

Lo más destacable de la nueva misión enmarcada por la NASA es que se pondrá a prueba nueva tecnología pionera que será clave para una futura presencia humana en el planeta rojo. Frente a estos avances, varios son los ufólogos y científicos que creen que el contacto entre los humanos y los extraterrestres se encuentra cada vez más próximo. Al hablar de extraterrestres, en su mayoría solemos pensar que ellos serán quienes contacten con nosotros, pero ¿qué pasaría si eso fuese al revés?. Con los avances de SpaceX y muchas otras empresas que están trabajando en distintas tecnologías para arribar nuevos planetas, eso no sería algo descabellado de pensar.

Vuelos "terrestres" en Marte

Hace tan apenas unos días, el hombre volvió a sentir la sensación de volver a conquistar América, pero en este caso se trata de territorios lejanos ubicados en otro planeta. La líder del proyecto Ingenuity, MiMi Aung exclamó hace pocos días ¡Es real!, cuándo explicó que el helicóptero que hizo el primer vuelo controlado de una aeronave en otro planeta ya es realidad. "Ahora podemos decir que los seres humanos han volado un helicóptero en otro planeta", dijo desde el Jet Propulsion Laboratory de la NASA en Pasadena, California. Su entusiasmo se debe a que la pequeña aeronave no tripulada sobrevoló con éxito la superficie marciana, según se indicó el pasado lunes. Recordemos que además de la misión estadounidense, también una sonda china y otra de los Emiratos Árabes han llegado y están estudiando Marte.

Suposiciones

Varias son las personas que se la pasan buscando OVNIs en el cielo. Ahora bien: supongamos que en aquel planeta rojo habitaran seres y de repente vieran lo que el helicóptero triunfal enviado por NASA. ¿Acaso no seríamos nosotros los ¿"extramarcianos"?... y los primeros en intentar entablar un encuentro con marcianos?

A pesar de las respuestas que fueron dadas por varios ufólogos, sobre que los extraterrestres buscan entablar un contacto con los humanos, pocos mencionaron que quizás seamos nosotros los que buscamos acelerar o hacer realidad esas hipótesis. Y si, se debe hablar de hipótesis, ¿por qué aún no se puede confirmar la especie confirmada, a pesar de que varios son los relatos de encuentros no masivos?

"Ya caminan entre nosotros"

En el 2020, un exjefe del Programa de Seguridad de Israel habló sobre la vida extraterrestre y desató una controversia internacional al asegurar que los aliens existen y que varios terrestres estuvieron en contacto con ellos por medio de la "Federación Galáctica".

Haim Eshed le explicó a un periodista del periódico israelí Yedio Aharonot, que "los objetos voladores no identificados han pedido no publicar que están aquí, la humanidad aún no está lista". La entrevista que fue realizada en idioma originario del hombre (hebreo) se publicó en diciembre de 2020 y ganó terreno luego de que el medio Jerusalem Post, publicara partes de la entrevista en inglés.

El israelí Eshed habló además, sobre su nuevo libro en el que habla sobre los extraterrestres. En su libro: "El universo más allá del horizonte: conversaciones con el profesor Haim Eshed", en el que afirma que "extraterrestres de todo el universo ya están caminando entre nosotros".

El exjefe de la División Espacial del Ministerio de Defensa, de 87 años, continuó dando más descripciones sobre los tipos de acuerdo que se realizaron entre los extraterrestres y Estados Unidos. Eshed mencionó que aparentemente desean investigar y comprender "la estructura del universo". El general retirado agregó que la cooperación incluye una base subterránea secreta en Marte, donde hay representantes estadounidenses y alienígenas.

¿Qué tiene que ver Trump con los extraterrestres?

A pesar de las declaraciones de Eshed, aún no se pudo certificar que exista algún tipo de relación con los Estados Unidos y sus aliados extraterrestres. El ex general insistió en que Trump conoce a los extraterrestres y que estaba "a punto" de revelar su existencia.

Empero, la "Federación Galáctica" supuestamente le impidió hacerlo, para poder evitar la histeria masiva, porque sentían que la humanidad necesitaba "evolucionar y alcanzar una etapa en la que (…) entenderemos qué son el espacio y las naves espaciales", informó el periódico Yediot Aharonot.

"Si se me hubiera ocurrido lo que estoy diciendo hoy hace cinco años, me habrían hospitalizado. Pero hoy ya están hablando de otra manera. No tengo nada que perder. He recibido mis títulos y premios; soy respetado en universidades del exterior, donde la tendencia también está cambiando", apuntó Haim Eshed.

Area 51

El 2020 fue un gran año de descubrimientos en la ufología, otro antecedente que llamó la atención, fue la detección realizada por el ufólogo Scott C. Waring en el área 51. El experto observó un supuesto robot de 16 metros de altura en el lugar restringido en Nevada.

Los conspiranoicos y aficionados a las teorías sobre alienígenas, que creen que el Ejército de Estados Unidos capturó a extraterrestres y los tiene retenidos en el área 51. Hasta el momento no se pudo identificar de que se trata aquello que a simple vista se observa en la imagen, y desde la parte oficial no salieron a dar ningún tipo de declaración.

OVNIS con forma triangular

Hace tan apenas unos días atrás, el Pentágono confirmó que el video que se filtró de las imágenes de OVNIS de forma triangular es verdadero. El Grupo de Trabajo de Fenómenos Aéreos No Identificados (UAPTF), organización que investiga los encuentros de militares estadounidenses con objetos no identificados incluyó las imágenes como parte de su estudio.

El personal de la Armada fue la que tomó las fotografías y videos en los que se puede observar objetos que tienen forma triangular y parpadean, a la vez que se mueven por medio de las nubes. Además, se tomaron fotografías de otros tres OVNIS, uno de los cuales tenía forma de esfera, otro en forma ovoidal y el tercero era característico por su dirigible metálico.

El contenido fue publicado por Mystery Wire y en el sitio web de Extraordinary Beliefs, pero ya se encontraba circulando desde el año pasado.