Una cámara de seguridad registró el momento exacto en que un perro fallecido intentó comunicarse con su dueño: "Está aquí"

Hace poco, un hombre perdió a su perro y, cuando parecía que todo estaba en silencio, la cámara de seguridad de su casa registró un instante "paranormal" que lo dejó sin palabras. En el video se ve cómo el animal, fallecido días atrás, parece intentar comunicarse con él, y la reacción del dueño no tardó en difundirse.

Al comienzo de la filmación, se ve al hombre sentado en su escritorio, mientras su perro descansa en el sillón. De repente, un sonido llama su atención: según cuenta, era inconfundible y provenía de su compañero de cuatro patas, que había partido tiempo atrás.

Al escuchar el ruido, el hombre se paró de inmediato, confundido. Miró al otro peludo y se quedó en medio de la sala. Con las manos sobre el pecho, empezó a girar la cabeza en todas direcciones, como intentando localizar a su fiel compañero.

El clip fue compartido en TikTok por la pareja del hombre, quien explicó que fue ella quien decidió subir el video y relatar la conmovedora experiencia que vivieron. "Hace un mes perdimos a nuestro perro del alma, nuestro mejor amigo. No pasa un día sin que pensemos en él. La semana pasada nuestras cámaras de seguridad captaron esto", escribió desde la cuenta "lgk9.co".

Y cerró: "¡Así es como nos llamaba! Creemos que está aquí y está a nuestro alrededor todo el tiempo, haciéndonos saber que está bien y que nos ama".

Video: así fue el momento en que un perro fallecido se comunicó con su dueño





¿Suceso paranormal? Usuarios advirtieron al hombre por la extraña experiencia





El video no pasó desapercibido para los usuarios y, en cuestión de horas, superó los 15 millones de reproducciones. Aunque muchos lo calificaron como un momento "tierno", hubo quienes mostraron su rechazo e incluso le advirtieron al hombre sobre este tipo de experiencias.

"¡Cuidado! ¡Te están tratando de confundir y no es precisamente tu cachorrito! "Te lo digo de corazón", escribió una mujer, mientras que otra sumó: "Muchas veces no son nuestros seres queridos, sino entidades muy distintas a nosotros".

Al mismo tiempo, la escena conmovió a numerosos internautas, que no dudaron en dejar mensajes de afecto y apoyo para la pareja. "Mirá la reacción del chihuahua"; "Se quitó las gafas para escuchar mejor y se llevó las manos a las perlas. No creo que esto sea falso"; "Todos lo oímos", fueron algunos de los comentarios que dejaron en la publicación.