Efectuaron pericias psicológicas al acusado del femicidio de Ramona Medina

Luis Bustamante, alias "Chucky", el principal acusado del femicidio de Ramona Emilia Medina, fue trasladado este lunes al Centro Judicial de Las Termas de Río Hondo, en Santiago del Estero, donde fue sometido a una evaluación psicológica dispuesta por el Ministerio Público Fiscal, a cargo de Dahiana Pérez Vicens.

Según informó el medio local Nuevo Diario, el procedimiento se realizó bajo un fuerte operativo de seguridad y fue supervisado por la fiscal.

En la diligencia participaron dos peritos psicólogos: uno designado por la fiscalía y otro propuesto por la Defensa Oficial, representada por la abogada Ana Silva Gerez.

Ramona Emilia Medina, la víctima del brutal femicidio.

Tras finalizar la entrevista, Bustamante fue trasladado nuevamente al Centro Único de Detenidos de la ciudad de Santiago del Estero, donde permanece alojado.

En el marco de las pericias ordenadas en la causa, se programaron nuevas entrevistas psicológicas para los días 16 y 23 de marzo, con el objetivo de continuar con la evaluación del imputado.

Fuentes judiciales indicaron además que en los próximos días se solicitará una nueva audiencia para definir la continuidad de la prisión preventiva mientras avanza la investigación.

En audiencias previas, la fiscalía había solicitado la prórroga de la detención del acusado, mientras que la defensa pidió su excarcelación al sostener que no existen pruebas suficientes en su contra.

No obstante, el juez de Control y Garantías, Silvio Salice, hizo lugar al planteo del Ministerio Público y dispuso extender la detención de Bustamante.

El femicidio de Ramona Emilia Medina

El cuerpo de Ramona Emilia Medina, de 65 años, fue encontrado el 16 de febrero pasado parcialmente calcinado y desmembrado en un descampado lindero al cementerio de Las Termas de Río Hondo.

Según trascendió, la víctima había salido de su domicilio para ir al corso de su ciudad, pero nunca regresó.

Los restos de Medina estaban envueltos en una frazada y con signos de haber sido quemado, y fueron hallados en la parte posterior de la necrópolis, en un campo contiguo, tras indicaciones brindadas por el propio sospechoso a los investigadores.

Crónica Policiales, todas las noticias de hoy