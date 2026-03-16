Muerte del neurólogo Melchor Rodrigo: el durísimo pedido de pena de la querella contra Felipe Pettinato

El juicio contra Felipe Pettinato entró en su etapa de definiciones. El abogado Alejandro Drago, representante de la familia de Melchor Rodrigo, pidió una condena de 15 años de prisión para el hijo del conductor Roberto Pettinato, al considerar que el incendio ocurrido el 16 de mayo de 2022 en un departamento de la calle Aguilar no fue un hecho fortuito, sino un acto de extrema peligrosidad y desprecio por la vida ajena.

"Pettinato generó un peligro jurídicamente desaprobado. Prendió fuego un living, no lo hizo en una parrilla o en una cocina; lo hizo sobre el sillón y la ropa de Melchor, que dormía tranquilamente", alegó el letrado ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°14.

La acusación sostiene que el imputado actuó con plena conciencia de que su amigo estaba bajo los efectos de psicofármacos y, aun así, inició el foco ígneo sobre sus piernas.

Para la querella, la versión de un descuido con un cigarrillo quedó totalmente sepultada por las pericias de los bomberos de la Policía de la Ciudad.

Según el informe técnico, se utilizó un "elemento ígneo capaz de iniciar llama libre", como un encendedor o fósforos, los cuales habrían sido potenciados con un aerosol para acelerar la combustión.

Fósforos

Se encontraron fósforos parcialmente quemados y un envase de aerosol vacío, elementos que refuerzan la hipótesis de un ataque intencional. "Sabía lo que provocaba y lo siguió haciendo con indiferencia. Esto no fue un accidente", remarcó Drago, quien además destacó que Pettinato no atinó a socorrer a la víctima ni llamó al 911, siendo un vecino quien más colaboró para intentar apagar las llamas.

"Salió corriendo, no brindó ayuda. El vecino colaboró más en intentar apagar el fuego que el propio Pettinato. No atinó a sacar a Melchor o de intentar arrastrarlo. Lo podía haber agarrado de la ropa, de algún lado, pero no lo hizo, sostuvo.

La situación judicial de Pettinato se agrava no solo por la calificación de "estrago doloso seguido de muerte agravado", sino también por su historial.

El abogado de la familia Rodrigo subrayó que el acusado es reincidente, ya que cuenta con una condena previa por abuso a una menor. "La pena es importante, pero no es desproporcionada. No encontramos ningún atenuante para otorgar", afirmó el representante legal.

Audiencias

A lo largo de las cuatro audiencias que se desarrollaron de forma virtual, el acusado se mantuvo en silencio. Se negó a declarar y tampoco quiso ver las fotos del cadáver de su amigo durante el proceso.

"Pettinato no tuvo el menor gesto de empatía con la familia de la víctima. No hubo un llamado, ni una explicación. Hubiera sido bueno que pase por la familia, que pida perdón. Nada de eso pasó", sostuvo.

Se espera que el veredicto se conozca en los primeros días de abril, donde Pettinato podría enfrentar una pena máxima de hasta 20 años de cárcel.