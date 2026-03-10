Causa Cuadernos: la Justicia definirá si anula el proceso o avanza hacia las indagatorias

Este martes, se retomarán las audiencias del juicio por la denominada causa Cuadernos y el Tribunal Oral Federal 7 deberá resolver si acepta o rechaza los planteos de nulidad presentados por las defensas de varios imputados, en un expediente que tiene entre sus principales acusados a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

La decisión será clave para el futuro del proceso judicial, ya que si los jueces desestiman los pedidos, el debate avanzará hacia una nueva etapa con las declaraciones indagatorias de los acusados.

El primer pedido fue presentado por los abogados de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, quienes solicitaron la nulidad total del juicio. Entre sus argumentos señalaron presuntas irregularidades en la asignación del expediente al fallecido juez Claudio Bonadio y al fiscal Carlos Stornelli.

Además, la defensa cuestionó la aplicación de la Ley del Arrepentido y puso en duda la autenticidad de los cuadernos escritos por el chofer Oscar Centeno, que dieron origen a la investigación judicial.

En tanto, el abogado Maximiliano Rusconi, defensor del ex ministro de Planificación Julio De Vido, pidió suspender el debate hasta que se resuelvan pruebas que, según argumentó, aún están pendientes.

En esa línea, otro de los planteos relevantes que fueron presentado por la defensa del ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, que solicitó su sobreseimiento al considerar que los delitos investigados ya prescribieron antes de su indagatoria, debido al tiempo transcurrido desde que dejó la función pública.

A su vez, varias defensas insistieron en apartar del proceso a la Unidad de Información Financiera (UIF) como querellante, lo que implicaría eliminar una de las acusaciones dentro del expediente.

Por su parte, en la última audiencia, la fiscal Fabiana León rechazó todos los planteos de las defensas y advirtió que podrían provocar demoras que favorezcan la prescripción de algunos delitos. Asimismo, el representante del Ministerio Público sostuvo que la causa llegó a juicio pese a numerosas presiones y cuestionamientos, y afirmó que el objetivo es que el debate oral permita exponer públicamente las pruebas.

Si el tribunal rechaza los planteos, el juicio avanzará hacia las indagatorias de los imputados. En ese escenario también se abrirá un nuevo debate: si el proceso continuará de forma virtual o pasará a ser presencial.

Por último, la fiscalía solicitó reiteradamente que las audiencias se realicen de manera presencial en los tribunales de Comodoro Py, ante el Tribunal Oral Federal 7 integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero.