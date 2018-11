Macarrón declaró frente al fiscal Pizarro.

Marcelo Macarrón declaró ante el nuevo fiscal del caso Luis Pizzarro en una de las salas de los Tribunales de Río Cuarto en el marco de la investigación del crimen de su esposa Nora Dalmasso, ocurrido en noviembre de 2006.

El acusado estaba imputado en la causa por el "homicidio calificado por el vínculo de su esposa". A partir de esta nueva instancia, el fiscal modificó la acusación y lo imputó por "crimen por encargo".



El viudo, vestido con un saco oscuro con un prendedor dorado y una camisa clara, se presentó este mediodía en los tribunales de dicha ciudad del sur de la provincia de Córdoba junto a abogado defensor Marcelo Brito.



Durante la diligencia, que duró unos 20 minutos, Macarrón (58) fue notificado formalmente de que la fiscalía recaratuló el hecho y ahora lo imputa de "homicidio calificado por precio o promesa remuneratoria", aunque el agravante del "vínculo" se mantiene.



El viudo no realizó declaraciones a la prensa al llegar ni al retirarse de los tribunales mientras que su abogado sí brindó algunos detalles al finalizar la audiencia: "Mi representado ha sido citado para prestar declaración".



El letrado también se quejó de que "el proceso mediático" al viudo "supera largamente al proceso real" que lleva adelante la Justicia y, en ese sentido, dijo que ciertas informaciones difundidas recientemente por los medios le causaron "estupor", razón por la cuál prefirió no aportar mayores datos sobre lo ocurrido este martes.



Macarrón es el único imputado que hay en la causa y pese a que se lo acusa de uno de los delitos más graves previstos en el Código Penal, permanece en libertad.



"Hemos descartado la hipótesis de autor material, aunque Macarrón sigue siendo investigado como instigador", precisó el fiscal Pizarro y aclaró que el sospechoso "se abstuvo de declarar".



El instructor judicial se encuentra al frente del expediente desde 2017 y dijo hoy que "no se descartan" más imputaciones, ya que se refirió a la posibilidad de que terceros hayan tenido algún tipo de participación en el crimen de Dalmasso (51).



"Desde septiembre del año pasado hasta ahora se ha llevado una tarea investigativa, una tarea de análisis de toda la prueba que había y la recolección de pruebas nuevas", sostuvo Pizarro y detalló que la causa acumuló 27 cuerpos desde 2006.



El funcionario judicial también aclaró que el homicidio calificado prescribe a los 15 años y que "se interrumpió" la prescripción con la imputación a Macarrón, en marzo de 2016, por lo que la investigación puede continuar hasta principios de 2031.



El anterior fiscal, Daniel Miralles, fue quien acusó al viudo del "homicidio calificado por el vínculo" de su esposa en base al hallazgo de su semen en el cuerpo de la víctima.



En aquella oportunidad, Macarrón pagó una fianza de tres millones de pesos que le permitió estar en libertad mientras continúa el proceso judicial.



Sin embargo, el nuevo fiscal elaboró una nueva hipótesis del hecho y apuntó a un crimen por encargo con intereses económicos de por medio.



Apenas trascendió que Pizarro seguía esta pista, el abogado Daniel Lacase, amigo del viudo y quien fuera vocero de la familia al comienzo de la investigación, se presentó a principios de este mes en la fiscalía para ponerse a disposición y colaborar.



De hecho, Lacase estuvo con Macarrón en la ciudad uruguaya de Punta del Este el fin de semana en que asesinaron a Dalmasso.



El cadáver semidesnudo de Nora Dalmasso fue encontrado el 26 noviembre de 2006 sobre la cama de su hija Valentina, en su casa del barrio Villa Golf, de Río Cuarto, y al momento del crimen, tanto el viudo como los dos hijos del matrimonio no estaban en la vivienda.



De acuerdo a los médicos forenses, la mujer murió asfixiada por estrangulamiento y desde un comienzo de la pesquisa se siguieron distintas pistas: desde un crimen durante un juego sexual, un abuso sexual seguido de muerte, femicidio y asesinato por encargo.



A lo largo del proceso fueron imputados y luego sobreseídos el pintor Gastón Zárate y el hijo Facundo Macarrón.