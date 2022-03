Uno de los condenados por el secuestro y asesinato de Axel Blumberg, ocurrido hace 18 años en el partido de Moreno, aguarda que la Justicia resuelva un nuevo pedido para acceder a las salidas transitorias y la libertad condicional de la prisión.

El padre de la víctima, Juan Carlos Blumberg, se opone por considerar que "no está arrepentido" de lo que hizo.



"Todavía dice que lo que hizo era ´un buen negocio´. Si piensa eso, imagínate cuando salga. Es gente degenerada, que secuestraba a una o dos personas por semana”, afirmó Blumberg en referencia puntual a Carlos Saúl Díaz (35), quien fue condenado a 21 años de cárcel cuando tenía 17.

Para la defensora Claudia Cesaroni, quien representa al condenado desde 2019, "corresponde" que su defendido acceda a alguno de los beneficios contemplados en la Ley de Ejecución Penal.



En febrero de 2021 presentó el último pedido para que Díaz acceda a las salidas transitorias y a la libertad condicional de la Colonia Penal de Ezeiza, aunque aún no pudo lograr que la Justicia lo avale.



“Desde que asumí la defensa comencé a pedir lo que le corresponde desde la mitad de la condena, es decir, desde los 10 años y medio. Nunca tuvo ninguna salida ni la libertad condicional”, afirmó la letrada.



Cesaroni detalló que la última evaluación realizada a Díaz por el Servicio Penitenciario Federal (SPF) arrojó un informe favorable para que obtenga salidas transitorias pero desfavorable para la libertad condicional.



“Tiene excelentes calificaciones, una propuesta de trabajo en una cooperativa que posee convenios con el Ministerio de Justicia de la Nación. Además, tiene una hija. Todo lo que la ley lo exige, él lo cumple”, aseguró.



Según la abogada, hace unos meses el fiscal federal de San Martín, Alberto Gentilli, solicitó informes complementarios al cuerpo médico forense, de trabajo y asistencia médica, entre otros, para luego elevar su dictamen al juzgado.

