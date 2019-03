"Algunos violaron, otros filmaron y algunos incitaban a que el hecho sucediera, según la investigación inicial", señaló la fiscal Fabiana Pochettino. La funcionaria se refirió así al caso de abuso sexual en grupo, con acceso carnal, en perjuicio de un hombre que conmociona a la localidad cordobesa de Sebastián Elcano.



De acuerdo a la investigación, el hecho ocurrió en febrero durante una fiesta. Siete sujetos, que están imputados, violaron en grupo a otro hombre, filmaron la vejación y publicaron las imágenes en las redes sociales, las cuales se viralizaron en poco tiempo. Por esta razón, la víctima decidió radicar la denuncia.



Según relató la fiscal a La Voz, en los últimos días la víctima presentó la denuncia en los Tribunales de Deán Funes, acompañado por su padre. A partir de ahí, se inició la investigación del caso. Con las imágenes que se viralizaron por las redes sociales y Whatsapp, la funcionaria realizó las imputaciones.



Los acusados son todos mayores y viven en esa localidad. Uno de ellos tiene alrededor de 45 años. Si bien ninguno fue detenido por el momento, porque según la fiscal no hay riesgo de fuga ni de entorpecimiento de la pesquisa, no se descarta que en los próximos días se produzcan arrestos.



La funcionaria indicó que resta precisar cómo y dónde ocurrió el ataque, y qué responsabilidad tuvo cada uno de los imputados. Tres de ellos estarían más comprometidos en materia procesal.



En tanto, la víctima se encuentra encerrado en su casa por el shock que le produjo la vejación y el hecho de que las imágenes de la misma se hubieran viralizado en el pueblo de solo 2.500 habitantes.



Peritajes



Las autoridades secuestraron los teléfonos celulares de los acusados para su correspondiente peritaje por parte de los técnicos de la Policía Judicial.



Una vez que el estudio de los teléfonos y de las imágenes estén concluidos, y se avance en el análisis de las pruebas y de los testimonios, la fiscal podrá terminar de armar el cuadro acusatorio.



La funcionaria judicial también intenta establecer si en el marco del aberrante hecho medió el consumo o suministro de drogas o alcohol.



" Se cayó de la bici "



Según trascendió, los sospechosos habrían llevado a la víctima hasta su casa y le habrían manifestado a la familia que se había caído de la bicicleta, informa La Voz.



Si bien algunas versiones dan cuenta de que la víctima fue maniatada, y así inmovilizada para el ataque sexual, la fiscal fue cautelosa: no lo negó ni lo confirmó.