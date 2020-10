Fernando Soto, el abogado de Luis Chocobar, el policía que comenzó a ser juzgado por matar en 2017 a un ladrón en el barrio de La Boca, aseguró que su cliente "debe ser absuelto" porque actuó conforme a la ley y al entrenamiento que tenía, y recalcó que "no tiró a matar" y que la bala homicida fue producto de un rebote.

"Chocobar es una policía de la provincia de Buenos Aires que no estaba de servicio, no estaba de uniforme y decidió intervenir por su obligación. No se hizo el tonto. Intervino para detener un asalto brutal donde estaban apuñalando al turista Frank Joseph Wolek", dijo Soto a Télam.

El letrado afirmó que Chocobar "cumplió con la ley y con el entrenamiento que se le dio para usar las armas; y la única que le dieron era la de fuego porque no le dieron Taser".

Soto subrayó que a lo largo del debate dejará probado que la intención de Chocobar nunca fue matar al delincuente Juan Pablo Kukoc, sino detenerlo, y que esa muerte fue producto de un rebote.

"Los hechos son sagrados, las interpretaciones son libres. Y los jueces juzgan hechos y no opiniones. La bala que le produjo la muerte al fallecido Kukoc no fue por un tiro apuntado a la espalda, sino por un rebote", afirmó Soto.

El defensor recordó que en su indagatoria, "Chocobar dijo: 'yo no tiré al cuerpo, tiré al piso, yo no quería matarlo, yo quería detenerlo'", y en ese sentido explicó que "un peritaje realizado por la Comisión Nacional de Energía Atómica con un microscopio electrónico comprobó que la bala tenía partículas del piso, aplastamiento y una rayadura a lo largo que es compatible con haber rebotado en el piso".

"Está probado que la bala rebotó. No le disparó en la espalda. Vamos a probar que, al cumplir con su deber y con los reglamentos, no debe ser condenado", concluyó.