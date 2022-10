Una joven sufrió un episodio aberrante a bordo de una formación del Tren Roca y reveló todos los detalles en las redes sociales. Además de contar el abuso sexual que padeció por parte de otro pasajero y mostrar la denuncia que realizó, la muchacha llamó a la reflexión: “¿Por qué nos callamos ante una situación de violencia y dejamos sola a la víctima?”.

La estudiante de la UBA utilizó su cuenta de Twitter para comunicar su caso y detallar la dramática situación que ocurrió frente a decenas de personas.

“Me pasó algo horrible que lamentablemente a las mujeres nos pasa mínimo una vez. Estaba en el tren y de repente siento ‘algo’ que roza mi zona genital”, introduce su texto.

“Intenté pensar lo mejor, que quizás fue una mochila. Sin embargo, ese ‘algo’ continuaba”, agregó la usuaria @julianabigaill en su primer tuit que se llenó de mensajes de apoyo por su valentía.

En tanto, la estudiante de la carrera de Psicología agregó: “Me alejé pensando nuevamente ‘pasa que el tren está repleto, quizás es la mochila’. Al ratito ese ‘algo’ ocupo el espacio que yo genere para volver a tocarme”.

El tuit de la estudiante de la UBA que sufrió un abuso en el Tren Roca.

Allí la tuitera continuó: “Sigo excusando la situación porque ¿cómo alguien va a tocarme en un espacio público sin mi consentimiento, sin ningún tipo de remordimiento?. Pero el machismo y el patriarcado existe y provocan este tipo de situaciones”.

“Se le fue la mano”

“Apenas encontré un hueco para moverme bajo la mano, esperando y rezando encontrarme con su mochila, pero no. Me encuentro con su mano. Ese ‘algo’ era una mano de un señor. Inmediatamente, pido permiso como puedo y digo que me estaban tocando”, sumó la víctima de abuso a bordo del Tren Roca.

Sin embargo, la pasajera lamentó: “Como era de esperarse, nadie dijo nada, nadie me ayudó. Solo una señora veo que lo mira”. “Escucho que la persona que me estaba tocando murmura algo, otro señor me dice ‘Uy bueno, dice que se le fue la mano’ sonriendo, como si fuese algo chistoso”, advirtió Juliana.

Ante esta reacción insólita, ella describió: “Me inunda cada vez más la angustia. Pienso en que no quiero dejarlo pasar así sin más, que algo tiene que pasar. Baje del tren con el corazón acelerado y pido ayuda a la señora que lo había mirado”.

En ese momento, la joven indicó que junto a la mujer, le dijo al hombre que la tocó que debían ir con los auxiliares del Tren Roca por lo que había hecho. “Y me contesta con total impunidad ‘no tengo problema porque yo no hice nada’”, mencionó.

Casi 8 horas en la comisaría

Una vez que se entrevistaron con los trabajadores del ferrocarril, la joven explicó que llamaron a la policía y al sujeto: “Lo detuvieron y le tomaron todos sus datos”.

“Estuve a partir de las 7:30 hasta las 15 en la comisaría. Ahí denuncie y acepte que se inicie una causa penal”, completó Juliana respecto a la lamentable experiencia que ocurrió el jueves pasado y que reveló al día siguiente.

Denuncia de una estudiante de la UBA que sufrió un abuso sexual en el Tren Roca.

Tras algunas críticas y cuestionamientos, la joven aclaró en Twitter: “Para aquellos varones y mujeres que dicen que estoy inventando, que busco likes, etc. adjunto foto del certificado de la denuncia”.

Y en ese mismo posteo completó: “Son esos cuestionamientos a la víctima los que dificultan que hablemos cuando nos violentan”.

El mensaje para reflexionar

Dentro del hilo que se viralizó con miles de likes, retuits y mensajes de apoyo, la estudiante de la UBA agregó: “Cuento esto porque es algo que a las mujeres, tanto a niñas como a adultas, nos pasa”.

“Es una situación difícil cuando nos hacen esto, a veces nos quedamos en shock y pensamos que no tenemos el derecho para hablar y que no es para tanto”, consideró y remarcó: “Pero si podemos hablar y si es para tanto, nuestro cuerpo es nuestro”.

“Absolutamente nadie lo tiene que tocar sin nuestro consentimiento. Si pueden denuncien porque suma un granito a que esto deje de pasar. Cuando ese hombre vuelva a acosar a otra chica, porque lo va a hacer, y si esa chica lo denuncia ya va a tener antecedentes que van a agilizar todo”, advirtió.

Del mismo modo, apuntó que denunciar es “difícil, estresante y un proceso largo”. “Pero, si una quiere y puede, va a ayudar a futuras chicas”, insistió ante la comunidad tuitera.

Finalmente, la víctima convocó: “Y si somos pasajeros que escuchamos o vemos a una chica que está sufriendo ese acoso, tenemos que hablar y acompañarla. ¿Por qué nos callamos ante una situación de violencia y dejamos sola a la víctima? Dejemos de ser cómplices y hagamos algo al respecto”.

Como era de esperarse, recibió muchas historias similares y ella les expresó: “A todas las que están comentando que les pasó lo mismo alguna vez en sus vidas y que no hicieron nada les mando un abrazo a la distancia. Es difícil reaccionar en una situación así y más si nos hicieron creer que debemos callarnos”.