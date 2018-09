En una esquina de la zona oeste de la ciudad santafesina de Rosario, dos jóvenes fueron acribillados a balazos en circunstancias que todavía no se habían esclarecido. Uno de los fallecidos es menor de edad.



El doble crimen ocurrió entre las calles Lima y Cerrito, donde fueron atacados a balazos Leonel Bubacar, de 18 años, y Kevin Andrés Neri, de 16. Rápidamente fueron trasladados al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA).



El mayor de los jóvenes falleció antes de ingresar a urgencias debido a múltiples heridas en el cráneo, tórax, abdomen y piernas. El menor de 16 años, tenía heridas de arma de fuego en tórax, abdomen y brazos, informó el diario La Capital.



Un joven de 19 años relató a la Policía que escuchó una seguidilla de disparos desde su casa, encontró a los dos muchachos heridos y decidió llevarlos en un taxi con otro vecino.



La policía aún no pudo esclarecer que motivó el sangriento episodio pero las sospechas apuntan a una disputa vinculada con el narcotráfico en la zona.



Los peritos secuestraron más de 15 vainas servidas de calibre 9 milímetros y se constató que no había cámaras de seguridad.



Investiga por la fiscal de la Unidad de Homicidios, Marisol Fabbro.