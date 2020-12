Al ex secretario de Cristina Kirchner lo mataron para robarle dólares. El juez de Recursos de Santa Cruz, Nelson Sánchez, confirmó el procesamiento de los tres acusados de asesinar a Fabián Gutiérrez y precisó el móvil del ataque. Así lo sostuvo el magistrado en su resolución, en la que confirmó el procesamiento de Facundo Zaeta, Facundo Gómez Chávez y Pedro Monzón, de entre 18 y 23 años, por un delito que tiene la única pena de prisión perpetua: homicidio doblemente calificado por ensañamiento y alevosía, para preparar, facilitar, consumar u ocultar otro delito.

Gutiérrez fue encontrado el 4 de julio pasado enterrado en una casa del barrio Aeropuerto Viejo, de la ciudad de El Calafate. Hacía tres días que estaba desaparecido y los investigadores dieron con el cuerpo luego de la confesión de uno de los detenidos por el caso.

En su resolución, el juez ratificó la acusación contra los detenidos: "Los tres imputados estuvieron presentes en la escena del crimen, puedo presumir que todos participaron de la golpiza hasta que uno de ellos, probablemente Facundo Zaeta, le provocare la muerte por estrangulamiento".

La autopsia reveló que Gutiérrez fue golpeado con un cuchillo y otros elementos, lo que le provocó numerosos cortes, y estrangulado, lo que fue la causa de su muerte. El juez sostuvo que fue "torturado por un largo período de tiempo". "Nos encontramos con elementos que dan cuenta de que había un plan desarrollado entre los imputados para llevar a cabo un robo tendiente a apoderarse de una suma de dinero en dólares que presuntamente tenía en su domicilio el Sr. Fabián Gutiérrez", explicó Sánchez sobre el móvil del crimen.

Un cuaderno que se encontró en la casa de Zaeta con anotaciones formaba parte de algunos elementos correspondientes con la escena del crimen, como guantes de látex y precintos; frases que decían "no dejar huellas" o "no mostrar partes del cuerpo", y sumas de dinero. El plan para robarle tenía como base una seducción de Zaeta para conocer los movimientos del ex funcionario e idear la mejor manera de llevarlo a cabo.