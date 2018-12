En una escuela de la localidad santiagueña de Las Termas de Río Hondo, una docente se disponía a dar clases sobre educación sexual cuando una alumna de 7 años que cursa el segundo grado comenzó a llorar desconsoladamente.



"Mi tío me hace cosas malas. No quiero que me siga haciendo eso porque no me gusta", fue lo primero que le dijo a la docente. La estudiante tuvo que recibir asistencia médica.



El caso de abuso sexual es instruido por el fiscal de la circunscripción Río Hondo y Jiménez, Dr. Carlos Vega.



La menor es residente del barrio Herrera el Alto y reveló todo el calvario que vivía desde que tenía cinco años. La nena contó que "su tío le tocaba la cola y la vagina" y "le introducía los dedos en la zona genital".



Los docentes le brindaron asistencia a la estudiante, radicaron la denuncia penal y alertaron a la madre de la víctima sobre el hecho. Ella también inició acciones legales en contra de su familiar, informó el medio Nuevo Diario.



Los efectivos policiales realizaron un allanamiento en la casa del denunciado y lograron apresarlo, a pedido del fiscal Vega. El funcionario ordenó una serie de medidas judiciales y la menor será sometida a una cámara Gesell.