Un hombre de 41 años fue detenido durante un allanamiento en Mar del Plata, acusado de haber realizado una serie de amenazas de muerte telefónicas contra el presidente Mauricio Macri mientras el mandatario se encontraba en la residencia de Chapadmalal en febrero último, indicaron fuentes policiales y judiciales.



La detención se produjo cerca de las 20.30, tras un allanamiento en una vivienda del barrio Las Lilas, en el oeste de la ciudad balnearia, en el que intervino personal de la delegación local de la Policía Federal, con apoyo de Bomberos y efectivos de la Brigada de Explosivos.



El hombre, cuya identidad no fue revelada, está acusado de haber realizado tres amenazas telefónicas en un lapso de media hora a través del número 911, durante el feriado de carnaval del 12 de febrero último, cuando el mandatario descansaba junto a su familia en la residencia presidencial de Chapadmalal, 20 kilómetros al sur de Mar del Plata.



Según indicaron las fuentes, "en la vivienda allanada no se encontraron armas ni elementos explosivos, pero se verificó que se trataría del autor de las llamadas".



En las tres comunicaciones al 911, el hombre insultaba y amenazaba de muerte al mandatario y hablaba de la existencia de una bomba.



Aunque los llamados no precisaban mayores detalles sobre la ubicación de los supuestos explosivos, a partir de estas amenazas el personal a cargo de la custodia del predio presidencial debió reforzar las medidas de seguridad y los controles durante la estadía del presidente junto a su mujer, Juliana Awada y su hija Antonia.



Las intimidaciones se produjeron además pocos días antes de que Macri encabezara un retiro de trabajo en Chapadmalal, en el que participaron todos los integrantes del gabinete nacional.



La investigación del caso quedó en manos del Juzgado Federal 3, cargo de Santiago Inchausti, quien dispuso el allanamiento y la detención, y mañana tomará declaración al detenido, imputado por el delito de "intimidación pública".