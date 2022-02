Anita Co, que fue testigo en el juicio al actor Juan Darthés por abuso sexual contra Thelma Fardin, está indiginada con la decisión del Tribunal Superior de Brasil que sustuvo que el juez que lleva adelante el debate no tiene jurisdicción. La actriz está dispuesta a declarar todas veces que sea necesario, pero está preocupada por Thelma.

"Estoy sorprendida, indignada, tratando de entender, hablando con mi abogada de los tecnicismos. No se puede entender que pase en el medio del juicio oral. No me parece casual que pase justo antes de que declare la esposa y él", dice a cronica.com.ar Anita y afirma: "El sistema judicial está mal".

.

"A mi en lo personal no me afecta declarar otra vez. Vamos a seguir. La fiscalía va a hacer la apelación. Y si hay que empezar de cero, lo haremos otra vez. El pedido de interpol sigue vigente, no puede regresar sin quedar detenido. Iremos a declarar. Se la desgasta Thelma y a él se le da la ventaja que siga con su buena vida en Brasil", sostiene la actriz, a quien se la escucha fuerte pero con mucha impotencia.

"Mas allá de esto que pasó ahora, la critica es a la Justicia, no es normal, está mal. Esto esta pasando en Brasil pero puede pasar acá. No puede ser que sea todo tan desordenado. ¿No se puede decir la jurisdicción antes de empezar?", se pregunta.

Thelma Fardin anunciando la decisión de la Justicia de Brasil

"Lo que esta pasando llama a la duda, pero está mal de base. Te cae una denuncia por decir lo que pasó. Todas las pericias son para la víctima y no para el victimario. Se nos exige que vayamos a la Justicia. Y qué pasa cuando vamos y tocamos la puerta. Esto no es Justicia. Genera mucha impotencia", afirma Anita.

Cuando fue su turno de declarar ella aceptó que Dhartes estuviera presente, quería que él la escuchara. "Voy y declaro 300 veces si es necesario, pero no tiene que ser asi. En el caso de Thelma es volver a revictimizarla. A ella le está haciendo muy mal esto. Es preocupante para todos, lo que demora en llegar las causas juicio, lo que pasa cuando los condenan pero salen enseguida. Estamos viviendo mal. Ir a La Justicia a reclamar y no tener respuesta La hostilidad de la gente, es muy difícil", sostiene y agrega "nosotras como mujeres sufrimos cosas desde chicas y no sabemos ya qué hacer".

Juan Darthés en la entrevista que fue usada en su contra en el juicio

"No se aguanta más. Rompamos todo!", escribió Anit en su cuenta de Twitter al enterarse de la decisión de la Justicia de Brasil. "No es de manera literal. Es un expresión de bronca e indignación. Esto no es Justicia, ni siquiera se puede llamar asi, debería llamarse asco", afirma.

"La gente no se da cuenta que esto va en contra de su hermana, de su novia, de su madre, de su amiga. No puede ser que todo sea blanco o negro, que no se pueda debatir", sostiene. Ante la pregunta de cual considera que es la salida, dice: "Hay que exponer lo que está mal, más allá del cambio social, necesitamos que cambie el sistema. ¿Cómo le digo a una piba que vaya a la Justicia?. Creo que la salida es exponer todo, visibilizar, no callarse, hasta que esto cambie. Critiquemos a la Justicia no es Dios"

Y una vez más expresa: "Me preocupa Thelma mucho".

Comunicado de Actrices Argentinas

Son las actrices las que acompañaron a Thelma desde que se hizo publica su denuncia de abuso contra el actor cuando estaban haciendo una gira por Nicaragua. Como la mayoría de las víctimas de abuso ella habló cuando pudo, pero no lo hizo sola. Y ahora tampoco lo está el colectivo de Actrices Argentinas sacó un comunicado y convocó a una movilización.

"Contra Darthes. Concentramos el jueves 10-2 a las 12hs en el consulado de Brasil (Carlos Pellegrini 1363 CABA)", dice el comunicado.



"El 7 de febrero, el Tribunal Regional Federal de San Pablo hizo lugar a un recurso presentado por la defensa de Juan Dathes y ordenó frenar el juicio que venía desarrollándose en la justicia federal. El proceso se había iniciado el 30 de noviembre de 2021 y que había contado con cuatro jornadas de declaraciones de testigos claves"

.



"Con el juicio oral en la etapa final, este es un mensaje de impunidad, de revictimización y violencia. No lo vamos a dejar pasar. Llamamos a todas las organizaciones, medios de prensa del movimiento de mujeres y diversidades y de la sociedad toda a concentrarnos en el día de mañana en el consulado de Brasil"

Las actrices acompañando a Thelma cunado hizo publica su denuncia

"Justicia para Thelma y para todas las víctimas de abuso. Basta de impunidad

No queremos más justicia patriarcal. Por Thelma y por todas", concluye el comunicado.