Tres nuevas víctimas del llamado "clan Benítez" detenido en la ciudad de Bahía Blanca fueron detectadas en las últimas horas por la Justicia y una de ellas relató que tiene un hijo de cuatro años con uno de los abusadores, quien la mantuvo secuestrada en su casa y no la dejaba ni comer.

La titular de la DDI Blanca Blanca, Liliana Pineda, relató que a las dos mujeres que estuvieron secuestradas entre dos y cuatro meses, se sumaron tres chicas más que señalan a Fernando Benítez (26) y a su madre, María Ester Llanos (65) como quienes las torturaron y las tuvieron encerradas en su vivienda.

"Una de ellas, que es la que más habló, dijo que la madre era partícipe y quien llevaba la batuta dentro de la familia porque era quien decía lo que tenia que soportar o no", explicó Pineda.

La jefa de la DDI afirmó que "esta chica tiene un hijo con Fernando, de cuatro años, era menor cuando convivía con él y cuenta lo mismo que las otras, que él la mordía y le ha hecho otras cosas que coinciden con lo que declararon las demás".

La chica dialogó con radio La Brújula 24 y contó: “Al nene no lo conoce, nunca se hizo cargo. Me encerraba en la casa y la madre siempre fue cómplice. Ella decía que yo era una piba y tenía que acceder a lo que él quería. Mi mamá me ha buscado hasta por Missing Children porque me tenía secuestrada cuando estaba embarazada. Llegué a estar cinco días encerrada”.

Agregó que Benítez le rompió el celular, no la dejaba ni siquiera hacer las compras porque era "enfermo de celos" ni tampoco comer, por lo que debió pasar días de ayuno y sin posibilidades de salir ni a la vereda.

"Un día, mi ex suegro me quiso apuñalar durante una discusión que tuve con Fernando. Estaba embarazada en ese entonces y me hirió a la altura de la rodilla. Me cortó un tendón y, como estaba en plena gestación no me podían operar. Casi pierdo a mi hijo”, relató la chica.

Consultada sobre Benítez padre, Pineda dijo que aparentemente cumplió un juicio abreviado por este hecho y luego se fue a vivir a Mar del Plata.

Pineda pidió que si hay más víctimas de la familia se presenten en la sede de la DDI, ubicada en Pueyrredón 30 de Bahía Blanca, o se comuniquen al (0291) 4550474 para que se les pueda ir a tomar declaración a algún lugar.