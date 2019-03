Un grupo de delincuentes armados y encapuchados asaltó un convento en la localidad de Los Hornos, en La Plata, donde ató a ocho religiosos, a quienes les dijeron que robaban "por hambre", informaron este viernes una de las víctimas y fuentes policiales.



El robo, que fue dado a conocer este viernes, ocurrió el domingo último alrededor de las 19.30 en el convento "Padres Vocacionistas", situado en las calles 60 y 173, de esa localidad platense, que ya fue asaltado otras tres veces.



Allí viven dos sacerdotes, seis hermanos religiosos y dos hermanas, ocho de los cuales estaban finalizando la cena cuando fueron sorprendidos por una banda de delincuentes encapuchados y armados.



"Estábamos terminando de cenar en el comedor, compartiendo la sobremesa en comunidad dos sacerdotes y seis de los hermanos, éramos ocho. Si bien escuchamos ladrar a los perros, no les prestamos atención hasta que de un momento a otro vimos a un hombre entrar al comedor con capucha", contó el hermano Alejandro Agudelo.



Según relató el religioso, detrás de ese primer hombre armado aparecieron tres más, que los hicieron tirarse al piso y los ataron de pies y manos.



Antes de eso, los delincuentes habían interceptado en el claustro a las dos únicas religiosas que viven en el convento, a quienes no ataron sino que las llevaron hasta el comedor para que permanecieran junto al resto.



Agudelo agregó que los delincuentes, de entre 30 y 40 años, los amenazaron con las armas durante todo el tiempo que estuvieron en la residencia, aproximadamente dos horas, aunque dijo que que no les hicieron daño.



"Los sentíamos muy tranquilos, no eran principiantes, no eran chorros comunes, el tono de la voz era muy calmado y sabían lo que estaban haciendo. Se tomaron todo el tiempo, creo que habían estudiado todos nuestros los movimientos", añadió.



Según relató el religioso, una de las hermanas le preguntó al ladrón que la apuntaba por qué estaban robándoles a ellos, que viven de la caridad y no tienen dinero, a lo que le respondió que “robaban por hambre, para poder comer, por la crisis económica”.



No obstante el damnificado consideró que "no eran principiantes sino profesionales".



Tras apoderarse de dinero, celulares y de un televisor, los asaltantes escaparon aparentemente junto a otros cómplices que los esperaban afuera, mientras que los religiosos realizaron la denuncia policial en la seccional tercera de La Plata.



Según contó Agudelo esta es la cuarta vez que sufren un robo en el convento.



En el primero, ladrones se llevaron ovejas y gallinas; en el segundo, que fue en enero del año pasado, no lograron llevarse nada y huyeron, y en el tercero, que fue hace un mes, se llevaron más de 100.000 pesos destinados a refaccionar la parroquia San Juan de la Cruz.



El religioso dijo que ya colocaron rejas en las ventanas y cámaras de seguridad en el interior del convento, al tiempo que solicitaron al municipio que ilumine la calle, ya que se trata de una zona muy oscura, rodeada de quintas de cultivo.