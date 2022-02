Carlos E., más conocido como el "hombre del caño", el sujeto de 21 años que fue detenido tras atacar con este objeto a dos mujeres a principios de febrero en pleno barrio porteño de Belgrano, fue liberado en las últimas horas. No obstante, trascendieron los videos que muestran el brutal ataque que ejerció contra sus víctimas.

El agresor vive en situación de calle y fue detenido a pedido del fiscal Matías Hugo De Sanctis, ya que el pasado 6 de febrero, había atacado a una de sus víctimas, identificada como Daniela Czibener, quien iba caminando por la calle cuando de pronto sufrió un inesperado ataque.

Tras la golpiza, la mujer realizó la denuncia a las 19.10 horas y solo cinco minutos después, este hombre atacó a otra persona. Se trata de otra fémina de 40 que transitaba por la misma calle junto a su prima. Fue el mismo modus operandi: la golpeó por la espalda con un “palo blanco”, lo que le provocó una herida en el cráneo. Afortunadamente, no perdió el conocimiento y pudo salir de allí.

.

Qué dijo una de las víctimas del "hombre del caño"

Daniela Czibener, la primera mujer que sufrió el palazo a manos del "hombre del caño", describió: “El domingo pasado a la tardecita, volvía a casa después de tomar un café con unos amigos. Iba caminando por la calle La Pampa, crucé por la linda y arbolada Melián. A media cuadra veo que desde Martínez aparece un sujeto joven, con apariencia de linyera, bastante sucio y con una melena negra muy abultada. Camina hacia la esquina y vuelve a emprender la marcha en mi dirección”.

En ese momento, intentó hacer como si nada y seguir su camino, pero el resultado no fue el esperado. “Yo bajé la cabeza para que al pasar cerca no se sienta intimidado y cada uno siguiera su rumbo, cuando de la nada, siento un fuerte golpe en el mentón y el cuello. No entendí lo que pasó y me tocó, grito, veo que el hombre tiene un palo en la mano, vuelvo a gritar y observé que seguía caminando como si no hubiera pasado nada”, añadió.

.

No obstante, a los pocos minutos, el autor del ataque agredió a otra mujer. Acto seguido, la prima frenó a un patrullero y fue la encargada de alertar a las autoridades. Según el informe posterior, explicó que “un masculino con ropas oscuras, palo blanco, con aspecto de indigente, golpea desde su espalda a su prima con un palo sin mediar palabra en la cabeza”.

A pesar de que este hombre intentara escapar por la calle La Pampa, lo encontraron tras un operativo cerrojo. Ya no tenía el objeto contundente en la mano y fue demorado.

Posteriormente, se le realizó un reconocimiento fotográfico y luego fue detenido por los efectivos de laPolicía de la Ciudad de Buenos Aires, por la causa "lesiones". Sin embargo, a las pocas horas fue liberado.