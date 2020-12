La repentina y misteriosa muerte de Paula Giménez, conocida como Gemma o Chiny, dejó conmocionado al ámbito de rap y hip hop de Posadas, en Misiones, donde había comenzado a ganar reconocimiento por su música.

"Se despidió de este plano terrenal una hermana de la cultura hip hop. Mis condolencias a sus familiares y amigos. Desde acá enviamos fuerzas y esperamos que todo se aclare", escribió junto a la foto de un lazo de duelo Darío Silva Araujo, más conocido como "Misionero", rapero, freestyler y MC argentino reconocido a nivel nacional por ser el presentador de las batallas.

El mensaje del rapero y freestyler Misionero.

Al homenaje del artista se hicieron eco otros referentes que despidieron a la chica con emotivos mensajes en las redes sociales. El esclarecimiento de las circunstancias de su muerte es el pedido de sus seguidores y colegas, ya que los investigadores trataban de establecer por estas horas si su deceso se trató de un femicidio.

Paula Gemma Giménez formaba parte del ámbito del hip hop y rap de Misiones.

Paula tenía 21 años y era mamá de una nena, aunque no vivía con ella, ya que la custodia la tenía el papá de la chiquita. Estaba abocada a su carrera, tal es así que temía arruinarla si denunciaba a su ex pareja Franco N., a quien acusaba de amenazarla y enviarle mensajes desde distintos perfiles que él creaba en redes sociales.

"Siento la necesidad de publicarlo porque si llega a pasarme algo, que se sepa que alguna vez puse esto", había publicado Paula el pasado 15 de febrero con una serie de mensajes que ella aseguraba que le enviaba su ex. "Y ustedes me van a decir por qué no lo denuncio o algo así", indicó la chica en su descargo y contestó: "Porque si algún día salgo en todas las redes, quiero que sea por mi música y mis logros, no porque me estén haciendo un mal".

Franco, el ex novio, fue el último en verla con vida. Según reconstruyeron los investigadores, la chica participó de una reunión para festejar Navidad y llegó a su casa cerca de las 4.30 junto a su ex Franco, quien se retiró a las 7, de acuerdo al testimonio de un vecino.

Tras el hecho, el muchacho quedó detenido pocas horas por averguación de antecedentes y tras prestar declaración indagatoria, fue liberado. Los pesquisas establecieron que no eran pareja desde hace seis meses y que ella recibió amenazas de él en reiteradas oportunidades.

El sospechoso aseguró que, cuando se retiró del domicilio, Paula le mandó mensajes “pidiéndole que vuelva o se haría daño”. Incluso aportó una serie de fotos que habría enviado la rapera, en las que podía verse un cuchillo y otra formando una horca con un cable eléctrico. Según su relato, llamó al amigo porque temía por la vida de su ex pareja.

"Que se aclare", el pedido de amigos y colegas de Paula Gemma Giménez.

El Juzgado de Instrucción número 3, a cargo de Fernando Verón, cambió la caratula de la causa de "suicidio" a "muerte dudosa" y dispuso realizar una autopsia para especificar la causa del deceso.